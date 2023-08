CD Castellón | Los motivos por los que la campaña de socios es de 'récord'

Si usted es seguidor orellut y tiene menos de 40 años, seguramente no haya visto recuerde un partido del CD Castellón en Primera División, de la que se despidió hace 32 años sin haber vuelto (todavía) a ella. No solamente eso, sino que si no ha llegado todavía a los 40, habrá visto más a su equipo en la tercera categoría del fútbol español (Segunda B y Primera Federación: 14 y dos años, que serán tres, respectivamente), que en Segunda (nueve temporadas), por no hablar de esas siete angustiosas temporadas en Tercera que, de hecho, era la cuarta división. Y, con todo, estamos ante una nueva campaña de abonados de récord, camino de llegar a su tope cuando aún faltan cuatro semanas para que el balón eche a rodar de manera oficial.

A menudo, queda el dato: los 12.183 abonados que, este lunes, en el sociómetro de la página web del Castellón, quedaban reflejados en una jornada en la que no se actualizó. El Castellón está en la segunda fase de la captación de apoyo popular, destinada aquellos abonados que renovaron, pero que pidieron cambiar de ubicación. Ha sido tal la demanda, que ha desbordado la previsión del club, que contacta por teléfono con los solicitantes. Así, hasta que todos los socios no renueven su fidelidad, no se abrirá un tercer periodo, ya para las nuevas altas. Un periodo que tenía que haber comenzado este lunes, pero que ha tenido que retrasarse, todavía sin fecha definida, debido a estas circunstancias. Una lista de espera con alrededor de 2.000 peticiones, de las que el club, por desgracia, no podrá satisfacer en su totalidad. ¿Dónde se podrá ver el Levante-Castellón de este miércoles? Pasado, presente... y futuro Renaixem es el título de la campaña. No obstante, el Castellón nunca ha llegado a morirse, cerca en ocasiones, eso sí, de dejar de existir. De hecho, en esas situación terminal, relacionada con esas siete temporadas en Tercera, ha sido la afición la que lo ha mantenido. Que duda cabe que Haralabos Voulgaris ya se encontró con un paciente con mucha más vitalidad, pero el greco-canadiense ha contribuido ha fortalecerlo. Hasta el punto, de que contemple, de nuevo, que Castalia, con sus 14.500 espectadores de aforo, se quede pequeño, ahora que será objeto de una nueva mejora, tanto el estadio como su entorno. Camino del obligado límite Todo hace indicar que la entidad deberá establecer un tope, con el fin de poder disponer de margen, cada encuentro, de un número de entradas en las taquillas, además de satisfacer sus compromisos comerciales. Los 12.854 abonados con los que acabó la pasada temporada caerán en pocos días. El Castellón ha mantenido el liderato del número de abonos durante todo el mes de julio, aunque al final deberá cederlo a otras aficiones de ciudades más grandes y, en consecuencia, con estadios con una mayor capacidad, como Deportivo, Córdoba, Málaga, puede que también Murcia... Pero hay que poner las cosas en su contexto. Y, ahí, el Castellón posee un intangible que no se puede medir en la mera cifra de abonados. Ahí están esas tres largas décadas sin jugar en Primera (más que cualquiera de los equipos indicados arriba) y el poco tiempo, incluso, que el Castellón ha estado en el escalón inmediatamente inferior. El caso es que Castalia sí es el estadio ahora mismo con mayor ocupación, con el equivalente a un 7,1% de su población abonada (está claro que hay socios que no son de la capital de la Plana).