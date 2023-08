Dos centros al área del CD Castellón , dos malas salidas del portero argentino Gonzalo Crettaz, unido otra vez a la falta de acierto en los metros finales, derivaron en derrota frente al Cornellà en el último ensayo de pretemporada antes del inicio de temporada en Primera Federación. La afición se marchó a casa con la mosca tras la oreja porque los problemas vistos en los anteriores encuentros preparatorios se escenificaron en este envite. Escaso acierto rematador y demasiados problemas atrás. Las probaturas han llegado a su fin. El próximo sábado ante el Málaga las balas de fogueo dejarán paso a las de plomo.

El técnico Dick Shreuder dejó claro cuál será sistema de juego esta temporada (más o menos 1-3-2-3-2), otra cosa es que los once que salieron ante el Cornellà sean los que debutarán en liga contra el Málaga dentro de cinco días porque se hace raro no ver entre los elegidos a jugadores como Haris Mudenjanin, Sergio Moyita o cuando se recupere el central Borja Granero, o que no juegue ninguno de los dos delanteros que se ficharon la pasada semana, sin olvidar al lesionado Jesús de Miguel.

En este último ensayo el técnico formó con Crettaz en la portería; con la línea de tres centrales con Iago Indias, Óscar Gil y Alberto Jiménez; con dos laterales/extremos como Manu Sánchez (derecha) y Salva Ruiz (izquierda); con Dani Villahermosa (jugó con una protección facial) y Calavera en la sala de máquinas; por delante de ellos pivotando Cristian; y más adelantados Raúl Sánchez e Iñigo Suero.

Segundo equipaje

El partido arrancó con un Castellón vistiendo su segunda indumentaria. Camiseta, pantalón y medias verdes, con la novedad de una franja gualdirroja (amarilla y roja) en el pecho, con dorsales y ribetes amarillos. Bonita y originar. Y desde el minuto 1 los castellonenses apretaron la portería de su rival. Dominaron más de lo esperado (78-22% al cuarto de hora). Gustaba la propuesta, de presión, recuperación y ataque, aunque en los metros finales se seguía perdonando.

Buen trabajo colectivo y destellos de calidad del debutante Dani Villahermosa, jugando pegado con Josep Calavera. Lástima que las primeras ocasiones (Raúl Sánchez y Cristian) no se cristalizasen en gol. En el área propia, donde sigue faltando intensidad, se vio el primer gol del partido. Error del portero albinegro a un centro-chut envenenado y escorado del central Andreu Hernández, que fue un jarro de agua fría.

Descanso

Con ventaja visitante se llegó al intermedio, con una posesión estratosférica para los albinegros: 82-18%. En la reanudación Miguel Falé y Haris Medunjanin estuvieron en el once titular. A los diez minutos, unas manos de un defensa acabaron en penalti. Lanzó Cristian Rodríguez, pero rechazó el portero, y el 6 albinegro recogió el balón y puso el 1-1. Y con el Castellón remodelado con los cambios y decidido a firmar la remontada, otro error del portero Crettaz le hizo despejar a su propia portería un saque de esquina del Cornellà.

A partir de ahí, volcados en la portería visitante y lanzando desde todas las posiciones para acabar perdiendo en este último ensayo y a intentar solventar estos preocupantes desajustes porque el sábado habrá puntos en juego.

Ficha Técnica:

-1- Castellón: Crettaz; Iago Indias (Miñana, min. 77), Óscar Gil, Alberto Jiménez (Jose Albert, min. 77); Manu Sánchez (Moyita, min. 63), Calavera (Carles, min. 77), Villahermosa (Medunjanin, min. 46), Salva Ruiz (Grönning, min 63); Cristian; Raúl Sánchez y Suero (Miguel Falé, min. 46).

-2- Córnellá: Rubén Miño; Kike López, Andreu, Kike Ríos, Vilaplana; Toni Arranz, Pedro Soma; Bobi, Gorriti, Eudald; y Clay Mendes. También jugaron Gonpi, Luisao, Tenas, Mamor, Jiménez, Caballero, Adam, Más, One y Koffi.

Goles: 0-1. Min. 34: Andreu Hernández. 1-1. Min. 55: Cristian Rodríguez. 1-2. Min. 64: Crettaz (pp).

Árbitro: Francisco José Ortega Herrera (Camp de Morvedre). Amonestó al local Manu Sánchez; y a los visitantes Eudald, Gonpi, Adam y Tenas.

Te puede interesar: CD CASTELLÓN El Castellón afronta este domingo el último test de pretemporada frente al Cornellà

Campo: Estadio Castalia.

Entrada: 1.771 espectadores.