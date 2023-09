Tras el regusto del estreno liguero con victoria frente al Málaga y tras la vorágine de los fichajes de última hora, y alguna que otra salida, la semana finaliza para el Castellón con un complicado partido contra el Melilla en el Estadio Álvarez Claro de la ciudad autónoma norteafricana (20.30 horas). El viaje más largo de la temporada y un campo que hace 70 años que no se pisa. A por los tres puntos viaja el equipo de Dick Schreuder, para hacer buenos los tres primeros sumados en la capital de la Plana.

Gustó la puesta en escena de los albinegros, con los habituales altibajos de inicio de temporada, pero con una base sólida de equipo, con la idea clara de jugar mucho en el campo del equipo rival, al que se le presiona en las proximidades de su área. Juego ofensivo que se irá perfeccionando con el paso de los encuentros. Ahora hay pequeños desajustes y cada recuperación del balón del rival se convierte en una ocasión clara en la portería de Gonzalo Crettaz.

Ganó el Castellón al Málaga sobre la bocina con el gol de Jesús de Miguel (2-1) y le plantó cara el Melilla al Real Madrid Castilla (2-2) en el Alfredo Di Stéfano. Los norteafricanos de Miguel Rivera tienen las ideas muy claras. En la capital de España también jugaron con una línea de tres defensas, dos carrileros y un centro del campo muy poblado. Se valoró muy bien el punto frente a un rival que la pasada campaña 2022/23 peleó hasta el último partido por el ascenso, que al final se decantó a favor del Eldense en el Nuevo Pepico Amat.

Llegadas

Esta semana se ha cerrado el plantel con varias llegadas. Primero se hizo oficial la llegada del lateral izquierdo Jozhua Vertrouwd, cedido por el FC Utrecht. Un prometedor futbolista de apenas 19 años. Luego se anunció al delantero maliense Mamadou Traoré, cedido por el Royale Union Saint-Gilloise belga. Y después el undécimo fichaje que recayó el central o lateral diestro neerlandés Daijiro Chirino, traspasado del PEC Zwolle, donde tenía contrato hasta 2025, para rematar la faena con la guinda al pastel de la contratación de Julio Gracia, del Real Murcia, previo paso por caja porque el sevillano tenía contrato en vigor.

A esas entradas de última hora, toda destacar las dos salias vía cesión. La del portero vilafamesino Pablo García, al Tudelano de Segunda Federación, y la que ha sido más dolorosa para la afición albinegra: la del centrocampista y capitán Carles Salvador, que salió cedido al Atlético Saguntino, también de Segunda Federación.

Ahora toca centrarse en este partido. A nivel del once titular, no diferirá mucho al que venció al Málaga. Eso sí, en defensa está la baja segura del central Óscar Gil (sancionado) y, teóricamente, su puesto lo ocupará el valenciano Borja Granero. Sigue de baja por arrastrar sanción de la temporada pasada el mediocentro Sergio Moyita. Luego está la duda en el ataque de Raúl Sánchez. Si no juega el madrileño, en un principio jugará Jesús de Miguel.

Te puede interesar: CD CASTELLÓN El mediocentro sevillano Julio Gracia llega al Castellón traspasado por el Real Murcia

El Melilla presentará tres bajas. Una es la de Miguel García, quien sigue trabajando al margen del equipo, en el gimnasio, recuperándose de unas molestias musculares que le impidieron participar en el partido del pasado fin de semana en Madrid. Y allí en la capital de España salió malparado Ismael Armenteros, lesionado de gravedad en la rodilla que le obligará a pasar por el quirófano y con algo de suerte podrá jugar los últimos encuentros de esta temporada. Tampoco estará el sancionado Siddiki.

Llegaron refuerzos al Castellón y también al Melilla. El jueves se anunció la llegada del portero riojano Javier Montoya, procedente del Mérida, y el joven central madrileño Álvaro Muñoz-Yuste, que disputó 30 partidos con el Alcorcón B de Segunda Federación. Los dos entraron en convocatoria.