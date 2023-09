Quien pensaba que Haris Medunjanin (Sarajevo, 8 de marzo de 1985) iba a hacer valer su condición de «amigo» --como él mismo describe-- de Dick Schreuder para dejar la brumosa Holanda y disfrutar del clima, la gastronomía y los atractivos de la provincia de Castellón, se equivocaba de todas, todas. Titular en estas tres primeras victoriosas jornadas, autor del primer gol de la temporada (convenientemente dedicada a su maestro), el bosnio, que llegó a intercambiarse la camiseta con Leo Messi durante el Mundial de Brasil 2014, ha liderato la rutilante puesta en escena de este CD Castellón que juega bien y bonito... y gana... aunque él mismo se pone un próxima fecha de caducidad.

En primer lugar, ¿cómo está siendo su adaptación a Castelló?

Siempre digo que España es un sitio muy bonito y un buen lugar para jugar al fútbol, aunque aquí haga más calor que en A Coruña [jugó en el Deportivo entre 2014 y 2016] y Valladolid [2008 a 2010].

¿Cómo fue su llegada al Castellón, de la mano de Schreuder? Porque al principio se especuló con que iba a colgar las botas para ser ya un ayudante suyo...

Le dije a Dick que si él se venía, yo también quería ir con él. También tenía yo contrato con el PEC Zwolle, pero lo arreglé con el presidente. Quería ayudarle con el idioma, con su filosofía, con los jóvenes..., pero también para aprender de él como entrenador, porque estoy ya al final de mi carrera. Hablamos y me dijo que él también quería que yo siguiese jugando. Le comenté que mientras yo me sintiera bien, que vale, pero que tenía que estar al 100%; que no iba a entrenar dos días sí y dos de descanso. Que iba a darlo todo en el campo hasta que no pudiera más y que, en ese momento, pediría el cambio. De lo contrario, entendía que sería una falta de respeto hacia mis compañeros.

Pues el nivel que ha dado en estas tres primeras jornadas ha sido espectacular: titular, marcando el primer gol ante el Málaga y dando el otro día el 2-1 a De Miguel...

No estoy sorprendido con mi rendimiento personal. Sé que ahora estoy jugando, pero porque hay muchos lesionados. En cuanto vuelvan todos, ellos serán los que tendrán que jugar y yo estaré en el banquillo. No pasará nada, lo entiendo. Además, tengo casi 39 años y no puedo aguantar todos los partidos porque el nivel de esta categoría es muy alto y no se ganan los partidos con facilidad.