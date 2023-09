La receta de Pacheta en el Villarreal | Un estilo con sello propio

La apuesta del Villarreal CF por José Rojo Martín, Pacheta, para reemplazar a Quique Setién ha sorprendido, sobre el papel, a un sector tanto de la masa social como del planeta fútbol, dado el perfil bajo el entrenador burgalés de 55 años, que hasta la fecha siempre había dirigido a equipos para ascender a la élite o mantenerse en Primera División.

Pero Pacheta es mucho más que un técnico ascensor o un motivador de vestuarios, es un currante del fútbol, un preparador que ha evolucionado con el paso de las temporadas y ha sabido generarse un sello propio. Intensidad en el juego, presión sobre el rival, rápidas transiciones, solidez defensiva y no rehusar a tener el balón son algunas de las líneas maestras del nuevo inquilino del banquillo del Submarino.

En función de la plantilla

Al contrario de otros entrenadores, el ejemplo más reciente y cercano es el de Quique Setién, cuyo inmovilismo táctico, entre otras cosas, terminó por costarle el cargo, Pacheta aplica su estilo adaptándolo a los futbolistas de la plantilla, y no al revés, consciente de que no va a hacer jugar a jugadores en zonas del campo en las que no sacaría el mejor rendimiento a sus características. Pacheta tiene claro que no expondrá a ninguno de los componentes de su plantel. Cada uno jugará en su posición. «El fútbol que hago está muy condicionado al tipo de jugador que tengo. Si quiero hacer otro tipo de fútbol necesito otro tipo de futbolistas. Este modelo le va bien a los nuestros y a través de eso nos tiene que dar para ganar. Creo que este equipo puede hacer cosas importantes», dijo el año pasado preguntado sobre el estilo de juego cuando dirigía al Real Valladolid.

Ahora le llega el momento al preparador de Salas de los Infantes de tener mimbres diferentes, jugadores de mucha mayor calidad y un proyecto ganador, por lo que podrá desarrollar su estilo y ponerlo en práctica en busca de objetivos diferentes, como optar a la Champions o aspirar a ganar la Europa League o la Copa del Rey.

La evolución de su sistema

Con el paso de las temporadas y a medida que ha ido ganando experiencia dentro del fútbol profesional, Pacheta ha amoldado su sistema en un proceso evolutivo que ha pasado de jugar con tres centrales o con línea de cinco en defensa a cohesionar un 4-4-2 como sistema de cabecera, aunque en el pasado ejercicio en el Real Valladolid utilizó mucho el 4-3-3 ó 4-1-4-1 e incluso una versión del 4-4-2 más parecida al 4-4-1-1 con un segundo delantero detrás de un 9.

Medular

Todo hace indicar que en el Villarreal seguirá apostando por la línea de cuatro en defensa. En el centro del campo sí que se notarán variaciones con respecto a Setién, ya que nunca un jugador del corte de Parejo será el pivote único. A Pacheta le gusta utilizar doble pivote o tres mediocentros, pero siempre con un futbolista de contención, otro más jugón y en caso de utilizar un tercero sería un centrocampista mixto.

Y en ataque, puede alternar con extremos puros o jugadores que parten en banda pero con tendencia a caer al centro, junto un delantero centro o dos puntas.

Otros métodos

El destino ha hecho vivir a Pacheta situaciones un tanto rocambolescas, además de utilizar unos métodos motivacionales algo atípicos en relación a un entrenador convencional.

En Elche, donde es un auténtico ídolo (dos ascensos, a Segunda y a Primera División), nada más llegar ejerció de amigo, asesor e incluso de psicólogo particular, reconduciendo a un equipo hundido y logrando el ascenso. Una de sus pócimas mágicas fue una reunión en la que solicitó la presencia de las mujeres de los futbolistas del conjunto ilicitano, a las que les explicó la importancia que iban a tener desde ese momento hasta final de temporada.

La pitonisa

Y lo más rocambolesco fue la destitución que sufrió en su etapa en el Cartagena, en Segunda División B, en la campaña 2012/13. El presidente Paco Gómez despidió a Pacheta, tras clasificarlo para el play-off de ascenso a 2ª A como segundo, porque confió en el vaticinio de una pitonisa. Lo curioso es que sin el técnico burgalés el Cargatena no ascendió. Sin duda alguna, Pacheta es un entrenador con sello propio.