Descubre al seguidor 'orellut' que quiere ir a todos los partidos del Castellón en Andalucía

Santi Arcas es un albinegro de pro nacido hace 57 años... en Sevilla. Con todo, de muy jovencito, el Castellón le cautivó. Hasta el punto de que lo sigue habitualmente y aprovecha que los orelluts han quedado encuadrados esta temporada en el grupo sur de Primera Federación, el 2, con hasta nueve rivales andaluces, para ser un asiduo, como ya se pudo ver el domingo en Antequera y, este sábado, en Huelva. Arcas ya estuvo en el Nuevo Colombino viendo al Castellón en el último precedente (temporada 2009/2010), con derrota: 2-0.

Desde niño

«Era un niño, y mis primeras referencias del Castellón son las de un club pequeño que ganaba a los poderosos, como aquel que fue finalista de la Copa», relata sobre la gesta de 1973. Y también porque «tendrá que ver mi forma de ser, porque no me gustan los tópicos; me gustan los retos y las cosas difíciles...», puntualiza. «Imagino que, si no fuera así, sería del Sevilla o del Betis», indica.

De pequeño estaba al día del Castellón a través de la radio. «Esta pasión la seguía yo de niño por radio con ídolos como Chencho (Radio Castellón), Eduardo Mas (Cope) o José María Arquimbau (RNE)», rememora. «Ahora, con Internet, todo es más fácil, y me gusta estar muy activo en Twitter», reconoce el usuario @neo_santi.

Además, recuerda: «Mi primer partido en el que confirmé mis sentimientos orelluts, fue en un Betis-Castellón en el año 79: aún recuerdo el gol de Llopis». «Y mi primer contacto con la magia de Castalia, fue en un Castellón-Eibar en Segunda, cuando llevábamos tres meses sin ganar en casa; y a pesar de todo, convencido de que se ganaba, se logró en minuto 88, con el gol de un tal Juli», recuerda.

Más de cuatro décadas

Resumiendo: Santi Arcas lleva dos ascensos en Castalia celebrados en vivo y en directo. «Y desde hace más de 44 años, sigo yendo cada vez que puedo a todos los campos del sur a ver mi Caste», indica. «Porque uno no puede cambiar de pasión; y ser orellut ya es parte de mi forma de ser y de la gente que me quiere», acaba.