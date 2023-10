El técnico albinegro Dick Schreuder demostró su nivel de exigencia tras el contundente triunfo de su equipo frente al Mérida. El entrenador neerlandés aseveró que se pueden hacer dos lectura el encuentro. «¿Ha sido un perfecto?, si y no. El gol encajado no ha sido bueno. Al descanso hemos corregido cosas, el equipo se acomodaba en el primer tiempo. El partido perfecto no ha existido porque siempre hay cosas que mejorar».

El exentrenador del Zwolle destacó que «en el descanso he comentado algunas cosas y el equipo ha mejorado en como llegar hasta la portería rival y crear ocasiones. Debimos meter más goles en el primer acto. Tenemos que jugar hacia arriba y que balones como el que del 2-1 no lleguen a nuestra área de ese modo», reconoce el míster. Por su parte, el preparador de los Países Bajos indicó que «Iago Indias hace un par de días se fue a Barcelona por ser padre, quería jugar y ha jugado 45 minutos y todos contentos tras la victoria. Ahora se vuelve contento para estar con su mujer y con su hija», respecto al cambio en el descanso del defensa central gallego. Te puede interesar: CD Castellón Castellón-Mérida: Castalia, la plataforma para el despegue Pero el gran protagonista del duelo ante el cuadro extremeño fue Manu Sánchez, trigoleador . El neerlandés elogió el trabajo del lateral andaluz más allá de su partido. «Manu lo está haciendo muy bien, aunque ya estaba impaciente por no marcar pero le han llegado tres de golpe. Lo hace muy bien ha podido jugar más minutos. Ojalá juegue así siembre», subrayaba Dick Schreuder. El Castellón cuajó un primer tiempo brillante, en el que mereció una mayor ventaja en el marcador, algo que destacó el técnico albinegro: «Estoy contento por la primera parte pero pudimos meter mas goles, generamos más ocasiones, en la segunda generamos también». «Al equipo le pongo un ocho de nota en el partido de hoy», concluye el técnico Dick Schreuder.