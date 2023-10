La euforia --mejor dicho, un exceso de la misma-- amenaza con colarse entre las rendijas del vestuario del Estadio Castalia, así que Dick Schreuder reconoce que esta semana ha sido uno de los aspectos que ha tratado con sus jugadores, con vistas a que no tenga su influencia en el CD Castellón-Real Madrid Castilla de esta tarde-noche (20.00 horas).

Euforia, ¿sí o no?

«Es posible que la euforia afecte , pero he hablado con los jugadores y la intensidad en los entrenamientos no se ha rebajado. Sí les he dicho que no quiero que se sientan que juegan demasiado cómodos, como ya comenté después del último partido: es algo que no me gustó y que no nos podemos permitir», esgrimió. «Les he recordado que el año pasado, con el Zwolle, gané los cinco primeros partidos y que, en los cinco siguientes, conseguí solo cinco puntos, aunque no creo que fuera por la relajación, ya que pienso que jugamos mejor que en las primeras cinco jornadas», desarrolló.

La comparativa España-Holanda

Uno de los aspectos sobre el que el Castellón ha cimentado su liderato, con cinco victorias y un empate en seis jornadas (y 16 goles a favor), ha sido en el físico. Schreuder apuntaba que «no sé si nuestro estado de forma es mejor que el de nuestros rivales, porque en España no hay una base de datos en las que se pueda consultar los kilómetros que hace un jugador, la velocidad de los esprints... como en Holanda». «Sí he notado una gran mejora en el aspecto físico y con el trato de balón; aunque no todo es correr, ya que las dos cosas se relacionan en nuestra filosofía», matizó el técnico natural de Barneveld. Más adelante, Schreuder llevaba esa optimización también al terreno de lo psicológico, ya que trasladaba ese perfeccionamiento en el «cambio de mentalidad».

El primer filial

Y, en esas, llega el filial del Real Madrid. «El Castilla ya hizo un buen año la temporada pasada y seguro que esta también», señaló. «Será la primera vez que nos enfrentemos a un filial, a un equipo joven y con muy buenos jugadores, así que espero un encuentro duro: no hay ningún partido fácil en esta categoría», introdujo el neerlandés.

«La fortaleza del Castilla es su calidad individual, tiene un plan con y sin balón», ahondó. «Al fin y al cabo, están en el Madrid, donde acaban siempre los mejores jugadores», profundizó. «Estoy impresionado con su calidad», subrayó.

Ambición de Voulgaris

Schreuder pasó de puntillas sobre las ambiciosas intenciones mostradas por Haralabos Voulgaris recientemente en el podcast-entrevista de Liv Boeree, de las que Mediterráneo se ha hecho eco esta semana, en las que el greco-canadiense se ve, en seis años, jugando ante el Real Madrid... pero no con su filial: «Sí lo veo posible, porque creo mucho en este proyecto».

¿El regreso de Cristian?

Tampoco ahondó Schreuder de la situación burocrática en torno a Jacob Carney, Gervane Kastaneer y Mamadou Traoré, pero sí se refirió a Cristian Rodríguez: «Ha trabajado los dos últimos días con el grupo: está mejor y soy optimista».