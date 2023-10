El Castellón es el rey del gol no solo de su categoría, sino del fútbol español

El CD Castellón es un máquina de jugar... y de golear. Cuando seguro que todavía no se han apagado los ecos del 4-1 al Castilla, y aun teniendo en cuenta que la visita del domingo al mediodía al Ceuta estará repleta de igual o más dificultades (el Alfonso Murube es uno de los pocos estadios que solo han visto goles locales), lo cierto es que el conjunto que dirige Dick Schreuder no admite parangón, ya no solo en Primera Federación, sino en las principales categorías del fútbol español en cuanto a su caudal ofensivo. Un auténtico torrente.

Poco a poco, el Castellón ha ido incrementando su coeficiente, y gracias a los 12 tantos en las tres últimas jornadas (0-3 al Recreativo, 5-1 al Mérida y 4-1 al filial del Real Madrid), se ha quedado a uno solo de los tres por partido, lo que le llevaría a superar con holgura el centenar. Son 2,86 de promedio, el que más entre los 172 equipos de las cuatro divisiones principales del país: los 20 de LaLiga EA Sports, los 22 de LaLiga Hypermotion, los 40 de Primera Federación y los 90 de Segunda Federación. Muy distanciado Además, el conjunto de Schreuder presenta una abrumadora ventaja sobre los demás. Salvo el Pontevedra (2,67 de media: 16 en seis, en el grupo 1 de Segunda Federación), el siguiente, que sería el Barcelona (2,33: 21 en nueve encuentros), aparece ya a una distancia considerable. Si únicamente tenemos en cuenta a la categoría heredera de la desaparecida Segunda B, el Castellón aventaja en seis dianas a su más inmediato perseguidor del grupo (Atlético Sanluqueño); en tanto que el equipo más ofensivo del grupo 1 es el Real Unión (14). Eso sí, en Tercera Federación, la última de las categorías nacionales en España, encontramos a tres conjuntos que superan los tres goles por encuentro: se trata del Lorca Deportiva, con 3,4 por partido (grupo murciano); del Llanera (Asturias), con 3,8; y, sobre todo, del Las Palmas Atlético, con cuatro en el grupo de Canarias. Dicho... y hecho Voulgaris, el día en que ratificó su apuesta por cuatro temporadas de Schreuder, ya dijo, como aval del neerlandés, que le sorprendería mucho que el Castellón no acabara como el equipo más goleador de la categoría. La diferencia es abismal, pero es que el promedio está por encima del PEC Zwolle, al que subió a la Eredivisie con 99 goles en 38 jornadas (2,60). Los albinegros llevan un 35% más que su perseguidor en este apartado, el mencionado equipo irundarra. El referente del referente El equipo más goleador cuenta, además, con el pichichi. El Castellón, además, dispone del máximo realizador de la categoría, un Jesús de Miguel con siete goles en siete jornadas (a un promedio, por tanto, de acabar con ¡38!), uno más que Francisco Mwepu, delantero internacional por Zambia a quien el Cádiz ha cedido en el Atlético Sanluqueño. El madrileño, que lleva cinco jornadas seguidas marcando (solamente se quedó sin hacerlo en Melilla) es, además, el particular Bota de Oro del fútbol español, pues no hay nadie que presente esa media de gol por encuentro en las cuatro primeras categorías. Es, además, el primer futbolista que ha anotado siete goles en las siete primeras jornadas en Primera Federación. Ránking global por puntos El Castellón también es el mejor de los 40 representantes de la Primera Federación con un índice de 2,71 puntos por encuentro, los mismos que el Real Madrid en la Liga EA Sports, por ejemplo. Aquí no está al frente, ya que el Zamora ha ganado en las seis primeras jornadas del grupo 1 de Segunda Federación (sin recibir un gol). Y eso que los albinegros han protagonizado el mejor arranque en la todavía joven categoría, con 19 puntos de 21 posibles y un sonoro +14 en el golaveraje general.