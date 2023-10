El CD Castellón ganó por 1-3 en el estadio Alfonso Murube, un resultado que, para todo aquel que no viera el partido, no reflejó lo que costó sumar los tres puntos para seguir al frente de la tabla. Gonzalo Crettaz paró un penalti en el minuto 87 y, ya en el descuento, Cristian Rodríguez selló el triunfo, al fusilar a Pedro López, quien acababa de detener un penalti también al jerezano.

La valoración

Crettaz, que ya había detenido una pena máxima en Melilla, contó una de las razones por las que adivinó el disparo, desde los once metros, de Adri Cuevas, uno de los hombres que habían entrado de refresco en el Ceuta de José Juan Romero. «Tuve la suerte de jugar con el lanzador y más o menos sabía por donde lo podía tirar», explicó. Efectivamente, Cuevas y Crettaz coincidieron, hace un par de temporadas, en el Badajoz. Con todo, la mano de Gonzalo fue una pasada.

🎙️ @gonzalocrettaz1, portero del @cdcastellon



🗣️ “Ha sido un partido muy difícil, veníamos a casa de un rival que hace las cosas muy bien”



“Lo importante es que no nos piten penaltis, y si nos los pitan, que no entren”#CeutaCastellón#PPO👂 pic.twitter.com/dwt0oQnPTo — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 15 de octubre de 2023

«Lo importante es que no nos piten los penaltis; y, si no, que no nos los metan», comentó el bonaerense, consciente de que es el tercero en contra en apenas ocho jornadas, sin que hasta ahora le hayan marcado ninguno directamente, puesto que el gol del Málaga, en el primer encuentro, llegó después de que el poste repeliera la pena máxima.

Sobre el encuentro, Crettaz explicó que había sido «muy difícil». «Sabíamos que venía a casa de un rival fuerte en casa y que está haciendo las cosas bien, pero nosotros nos dedicamos a imponer nuestro estilo, y así nos hemos podido llevar los tres puntos», ahondó. «El partido ha tenido de todo, pero nos exponemos a esto porque es nuestra manera de jugar», subrayó el portero.

¿Cómo lo ha visto Schreuder?

A juicio de Dick Schreuder, muy pocos conjuntos serán capaces de ganar en el Alfonso Murube. «El Ceuta es un muy buen equipo y, con el estadio y el ambiente que empuja, hace que sea muy difícil jugar aquí», dejó caer el entrenador del Castellón.