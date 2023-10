La comunidad albinegra de Twitter (ahora X) se ha encontrado este jueves un nuevo motivo de peso para aplaudir al presidente del CD Castellón. Haralabos Voulgaris ha donado 300 euros a Guillermo Viciano, responsable de la cuenta @GViciano (CDCS Stats), lugar de referencia en cuestión de datos y estadísticas sobre el conjunto orellut.

¿Y por qué? Porque gracias a esta donación de Voulgaris, Viciano podrá seguir obteniendo y compartiendo numerosos datos sobre el equipo albinegro con la afición. "Yo estoy suscrito a una web llamada Wyscout, que ofrece datos no solo de Primera y Segunda, sino también de categorías como la Primera RFEF", explica a Mediterráneo. "Son estadísticas a nivel big data, muy completas, con disparos, robos, centros, etcétera, imposibles de conseguir de una manera gratuita", añade.

La suscripción

"Esta semana se me terminaba la suscripción y la renovación cuesta 300 euros al año y, como esto no me da de comer y algunos seguidores me habían sugerido la opción de hacer un crowdfunding, lo he hecho y lo he compartido en redes", relata.

WTF!!! In less than 5 minutes the 300€ goal was achieved! Thanks a lot to @haralabob for your tip!!! https://t.co/VmoJUryxSk — CDCS Stats (@GViciano) October 19, 2023

La sorpresa ha llegado veloz. "En apenas 3 minutos me ha llegado al teléfono la notificación. Me he dicho 'espera, voy a mirarlo al ordenador', y resulta que Voulgaris había donado los 300 euros. Me ha sorprendido y se lo agradezco mucho", añade Guillermo Viciano, ingeniero informático y apasionado de los análisis de datos y la historia del CD Castellón.

Lógicamente, las redes sociales se han llenado de buenas palabras para Voulgaris, una figura cercana a sus seguidores. Gracias a él, los aficionados podrán seguir disfrutando cada día de los análisis de datos sobre el Castellón. "Así da gusto, la verdad", asegura Viciano. Sin ir más lejos, este mismo jueves ha compartido estadísticas que ayudan a entender la buena marcha del equipo de Dick Schreuder, como el número de recuperaciones de Salva Ruiz, la precisión en los pases largos de Gonzalo Crettaz o el mapa de calor de Manu Sánchez.