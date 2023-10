«Recuerdo perfectamente la primera vez que le vi jugar». David Fernández, descubridor de Dani Villahermosa, explica a Mediterráneo qué futbolista fichó el CD Castellón este verano. «Recibimos un chivatazo en el Espanyol y fui a verlo. Dani jugaba en una liga social de los viernes por la tarde. El campo era de arena más que de tierra, y parecía una playa, pero enseguida le vi algo especial», añade. Tanto le gustó que no se lo pensó. Con apenas 8 años y en edad benjamín, Villahermosa entró a formar parte de la prestigiosa cantera del RCD Espanyol.

No es una cantera cualquiera y tampoco es un cualquiera su descubridor. Tras un extenso y exitoso periplo en el Espanyol, David Fernández siguió su carrera como captador de talento en Real Madrid y FC Barcelona, top entre los tops. En el Espanyol también entrenó a Dani Villahermosa en el Cadete A. «Jugábamos con un 4-3-3 y Villahermosa era el pivote en el centro del campo, con Nico Melamed (todavía hoy en el club perico) y Arnau Puigmal (Almería) como interiores», comenta Fernández. Los nombres dan a entender los niveles en los que se movió el centrocampista orellut durante toda su etapa de formación. «Jugaba con los mejores y contra los mejores. Enfrente estaba el Barcelona de Eric García, Ansu Fati, Arnau Tenas, Nico...», detalla Fernández en conversación telefónica.

El perfil

¿Y cómo jugaba aquel Dani Villahermosa que escaló por todas las categorías hasta debutar fugazmente en el primer equipo del Espanyol? «Lo principal es que sabe jugar a fútbol. Entiende el juego. En aquel equipo cadete, cuando Dani tenía el balón sabíamos que podía ponerlo donde quisiera. A su alrededor se generaban muchos automatismos», desgrana Fernández. A esa parte académica del juego de Villahermosa cabe sumar la «esencia»: «Tiene muy arraigado el fútbol de calle. Por ejemplo, desde muy pequeño sabía colocar el cuerpo para hacerse fuerte, ese tipo de cosas que aprendes jugando con los amigos».

Capitán del Espanyol hasta en el filial, el liderazgo de Villahermosa en sus equipos no es cuestión de aspavientos, sino más de hechos que de palabras. «Es algo introvertido, pero es un chico muy seguro de su fútbol». Como prueba, la personalidad que mostraba en el verde al subir al primer equipo. «En edad juvenil estuvo entrenando con ellos y me consta que uno de los entrenadores quedó impresionado con él», añade su antiguo técnico.

La apuesta del Castellón

Por todo, no sorprende que el Castellón tuviera que insistir para conseguir su fichaje, tras un intento frustrado en el mercado invernal de la pasada temporada. Según diversos medios catalanes, el Espanyol se quedó en verano con el 25% de un futuro traspaso. En Castalia, unos problemas físicos demoraron su puesta en escena, pero una vez debutó se convirtió en un fijo en los planes del técnico Dick Schreuder. «Yo siempre he dicho una frase sobre Dani: aquel que lo ponga a jugar y le dé continuidad va a descubrir el tipo de jugador que es», sentencia David Fernández, que ahora sigue a distancia la andadura de su todavía joven pupilo. «Con él me ocurre algo que pasa también, por ejemplo, con Gerard Moreno (otro experico). Los buenos hacen los mismos gestos cuando son profesionales que cuando eran pequeños».

La del Castellón es la primera experiencia a domicilio de Dani Villahermosa, de 22 años y con contrato hasta 2026. «Siempre ha sido una persona muy familiar, muy de los suyos. Recuerdo que en su día sugerimos que cambiara de colegio, pero quiso quedarse con sus amigos y no lo hizo», rememora Fernández. En Castalia por el momento ha caído de pie, encajando con naturalidad en el ofensivo engranaje del cuadro de Schreuder, invicto y líder de la categoría. En el último partido, Villahermosa estrenó incluso su cuenta goleadora: amortiguó con el pie izquierdo, en bello gesto técnico, un despeje del portero del Ceuta, y embocó la pelota a gol con la diestra antes de que tocara el piso. Una obra de arte. Haralabos Voulgaris, propietario y presidente del CD Castellón, compartió las imágenes en redes sociales y calificó el gol con una sola palabra: «Sublime».