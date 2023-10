Iris es una de las muchas aficionadas que acuden cada dos semanas a Castalia a disfrutar de la buena marcha del CD Castellón. Igual que ahora está “en una nube” por unos resultados y un juego que cargan de razones a los más optimistas, también sufrió lo suyo cuando el equipo vagaba hace no tantos años por la Tercera División: “Tengo mucha confianza en este entrenador y en estos jugadores. Espero que podamos subir del tirón y no a través de tanta promoción, que dejemos de padecer de una vez, que ya nos lo hemos ganado”.

Empleada en una gasolinera de Almassora, Iris presume de colores hasta en el trabajo: “Es habitual que los clientes me vean cantando canciones del Castellón mientras trabajo. No lo puedo evitar”. Esta pasión también le ha llevado a tatuarse por completo su brazo izquierdo con motivos del club de sus amores: “Me he hecho la Torre Maratón, el escudo, la fecha de la fundación del Frente Orellut…”. Cuestionada por el diseño con el que celebrará el deseado ascenso contesta lo siguiente: “Aún no lo he pensado, pero no descarto tatuarme al entrenador Dick Schreuder”.

Iris comenzó a acudir a Castalia de la mano de su padre, que era entrenador, y pese a que durante su juventud dejó de acudir tan regularmente, cuando regresó hace varios años lo hizo para no volver a salir del ‘templo’ albinegro: “Voy al fútbol desde que tengo uso de razón, pero cuando regresé en el 2016 me senté en una esquina del Gol Sur Bajo y al ver cantar a los aficionados se me pusieron los pelos de punta y al día siguiente me volví a hacer socia”.

Dentro del Frente Orellut, grupo de animación al que pertenece, afirma que existen varias secciones. Ella pertenece a Descontroladas, que la forman varias mujeres: “En la directiva somos seis, pero en los partidos estamos muchas más. Quien se quiera apuntar es bienvenida”, afirma. Se le pregunta a Iris por las connotaciones políticas que acompañan a esta peña, a lo que responde esto: “En la grada en la que está el Frente somos gente de todas las ideas políticas, de izquierdas y derechas, igual que también hay gitanos o rumanos; no discriminamos a nadie. Lo único que pedimos para estar es respeto”. Cuando se le pregunta si se rechaza la violencia contesta esto: “Aquí no se ataca a nadie, pero si nos ataca, como todo el mundo, nos defendemos”.

Iris, que ha estado y estará “en las buenas y en las malas” del Castellón, admite que le gustaría que “todo el campo cantara los mimos cánticos a la vez”, pues en pocas ocasiones todos los aficionados se unen para este menester: “Ahora se anima más, pero es verdad que aún no lo hacemos todas las gradas juntas. Ojalá lo consigamos pronto”.

La aficionada ‘orellut’, que quiere “agradecer al estudio Jewel Tatoo y a su tatuador, Jean, el trabajo que hizo”, asegura que tanto ella como su grupo de animación “vivimos por el escudo. Somos la grada de animación más antigua de Castalia, llevamos desde 1987, y nunca nos bajaremos de este barco”. Precisamente sobre el estadio lanza una última petición: “Cualquier día no podremos cantar ‘Que bote Castalia’ porque se caerá el campo. Un día me hice un corte y otro había caído un pedrusco. Que no pase nada, pero así no puede seguir”.