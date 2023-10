Anda el albinegrismo revolucionado en los últimos días con la participación de su presidente, Haralabos Voulgaris, en las prestigiosas Triton Poker Series. A la hora de la redacción de estas líneas, Voulgaris había finalizado su concurso en una destacada novena posición, con un premio de algo más de 400.000 dólares. En la rueda de prensa previa a los compromisos a domicilio del CD Castellón en Liga (San Fernando, sábado, 16.00 horas) y Copa (Cacereño, martes, 20.45), el entrenador Dick Schreuder fue preguntado por las andanzas del presidente.

"Personalmente no sé nada de póker, pero estoy contento de que siga (Schreuder contestó antes de la última y definitiva jornada). Ayer en el partido del Castellón B lo vimos un poco y bromeamos. Antes tuvimos comida de equipo en Benicàssim y todos los jugadores lo estaban siguiendo. Eso es bueno para unir al grupo", destacó Schreuder al respecto.

El fútbol

En cuanto a lo futbolístico, el Castellón, líder del grupo, emprende este viernes viaje hacia tierras andaluzas, encarando una apretada secuencia de encuentros. Por el momento, este jueves, Schreuder evitó concretar sobre posibles cambios en el once y rotaciones. "Solo pensamos en el primer partido. Llevamos a todos los jugadores porque no volveremos a Castellón y no queremos correr riesgos. El primer partido es el más importante y después tomaremos decisiones", explicó.

Preguntado sobre si esta exigente dinámica puede afectar al sobresaliente rendimiento del equipo, Schreuder contestó "no lo sé". "Pero tenemos que intentarlo y creo que estamos preparados. No hay excusas porque todos los equipos tienen el mismo calendario", añadió.

El rival

Al Castellón le aguarda en San Fernando (Cádiz) un equipo que ha reaccionado en las últimas semanas. Cuenta con nuevo entrenador (Alfredo Santaelena), lleva dos victorias seguidas y disfruta de aires renovados. "Ha logrado buenos resultados en los últimos partidos y no será fácil. Es un equipo experimentado. Cada rival nuevo es para mí una experiencia y estoy aprendiendo mucho. Será un partido interesante", deslizó el preparador albinegro.

El liderato

Los apabullantes números del Castellón (todo victorias y un empate) no han servido, sin embargo, para descolgar a los principales candidatos al ascenso directo. Sobre todo al Ibiza, que asoma a solo dos puntos de distancia. ¿Presión? "No lo veo como algo con presión sino como algo bueno, porque significa que vamos primeros. Todavía queda un largo camino y puede que en algún momento de la temporada se pongan ellos por delante y no habrá que vivirlo con pánico. Tanto el Ibiza como el Málaga son buenos equipos y van a estar ahí en la clasificación", apuntó el técnico del Castellón.

Un posible debut y la expedición

Schreuder descartó el regreso del centrocampista Moyita, pero abrió la puerta al debut del extremo Kastaneer, que ya está inscrito para ello. "Es un futbolista fuerte, físico y rápido, pero lleva unos 5 meses sin jugar, y es mucho tiempo. Está en forma, pero no en forma de partido. A ver si podemos darle algunos minutos", explicó.

En la expedición que partirá el viernes hacia San Fernando, con la única baja de Moyita, estarán cuatro futbolistas que participaron el miércoles en el partido del Castellón B contra el Soneja: el defensa Miñana, el lateral Vertrouwd, el centrocampista Punzano y el atacante Miguel Falé. Schreuder puntualizó que todos ellos tienen licencia del B, pero entrenan con los mayores y los considera del primer equipo. Tampoco faltará el lateral Manu Sánchez, que se perdió por enfermedad previa el duelo contra el filial del Atlético.