El Alcoyano afronta el duelo contra el Castellón con la moral por las nubes. Pablo Ganet, centrocampista del conjunto alicantino, reconoció que la victoria sobre el Algeciras ha sido una importante inyección de moral para un equipo en zona de descenso y que el domingo le toca visitar Castalia (18.00 horas) para medirse al líder Castellón.

"Ahora mismo no estamos para empatar, vamos a casa del Castellón con la intención de ganar", explicó el internacional ecuatoguineano sobre la delicada situación que arrastra el Alcoyano, que pese a reencontrarse con la victoria frente al Algeciras sigue en puestos de descenso.

Cambio de dinámica

"Esta victoria nos ha dado la vida, la verdad. Creo que no merecíamos estar tan abajo, en algunos partidos nos han castigado en exceso algunos resultados. Era vital ganar al Algeciras, de lo contrario nos hubiéramos quedado en una situación comprometida", apuntó el centrocampista, que cuajó su mejor actuación desde que llegó al Alcoyano días antes de cerrarse el mercado de verano.

"Estábamos en una situación que si no ganábamos pronto, todo queda en vaso roto. Quizás el Algeciras no tiene el nombre del Málaga, pero iba cuarto clasificado y nosotros le hemos conseguido ganarles. Quizás por ocasiones y juego no merecimos sufrir tanto hasta el final", resumió.

El Castellón, con la Copa

El Castellón, por su parte, llegará al partido tras unos días de alta exigencia, tanto de partidos como de viajes. En Liga encajó la primera derrota en el feudo del San Fernando, pero en Copa consiguió ganar al Cacereño, remontando en la prórroga.