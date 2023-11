¿Por qué el Castellón juega en el estadio del Granada? Aquí, todos los detalles de la decisión de la RFEF

El CD Castellón, por una vez, sale beneficiado de una decisión de la RFEF: jugará el domingo a las 18.00 horas no en la Ciudad Deportiva del Granada, como estaba previsto inicialmente su duelo contra el Recreativo, el filial nazarí que se estrena en Primera Federación, sino que lo hará nada menos que en el Estadio Nuevos Los Cármenes. Un cambio de escenario que le favorece (luego, el resultado dictará sentencia).

El Granada había presentado alegaciones a la federación española. Le pedía adelantar «ligeramente» el horario para que se pudiera jugar con luz natural en la ciudad deportiva, que carece de iluminación artificial debido a unas obras. En una justificación extraña, el club nazarí, que no vive días muy buenos (recién excluido de la Copa del Rey por la alineación indebida de, precisamente, el portero de su filial), se oponía a jugar en el estadio por el alquiler de unos grupos electrógenos móviles, aduciendo el alto coste que le suponía y el problema de logística de trasladarlo a sus instalaciones alternativas. Curiosamente, el Granada ya informó, el 27 de septiembre, que el encuentro del Recreativo contra el Granada ya iba a ser en Los Cármenes.

Además, la federación española defiende los intereses del operador televisivo (esta temporada, bajo su absoluto control: no en vano, FEF TV retransmite los encuentros), de ahí que se publiquen con tanta antelación.

🎟️⚽️ Información sobre las entradas visitantes para el encuentro del @cdcastellon en Los Cármenes el próximo domingo 12 a las 18 horas



ℹ️ https://t.co/Oq2gor8B9M#PPO👂 pic.twitter.com/w20sS8LSeG — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 8 de noviembre de 2023

El juez atiza al Granada

Rafael Alonso Martínez, juez único de Competiciones No Pofesionales (así está considerada, por desgracia, la heredera de la Segunda B), continúa con su rapapolvo al Granada, ya que destaca que en ningún momento contó con la «anuencia del club visitante», observando que lo que pedía el club andaluz, no estaba dentro de los parámetros de las «circunstancias que pueden justificar la modificación del horario que se pretende». Alonso Martínez va más allá: «El club solicitante no está haciendo más que ir contra sus propios actos, algo proscrito por nuestro ordenamiento jurídico y que resulta contrario a la buena fe».

Estadio de campanillas

Por lo tanto, el Castellón expondrá su liderato en un estadio que cuenta con el máximo rango de la UEFA (categoría 4), por su aforo, dimensiones del terreno de juego y dotaciones, sin duda mejores que las que se hubiese encontrado en la Ciudad Deportiva del Granada. Encima, se supone que sin el factor ambiental, pese a que caben 19.189 espectadores (según la web oficial del club).

¿Sobrecargado?

No obstante, Los Cármenes presentará una inusual actividad durante toda esta semana, con cuatro citas: además del Recreativo Granada-Castellón del domingo a las seis de la tarde, este jueves acoge el partido del conjunto femenino nazarí de la Copa de la Reina contra el Athletic Club (20.00 horas); y el viernes, el entrenamiento del primer equipo de Paco López, previo al encuentro contra el Getafe del sábado, a las 18.30 horas.

Así, el césped descansará prácticamente un día entero, en unos días en los que la meteorología no debería ser un problema: temperaturas altas para esta época del año también en Granada y sin atisbo de que aparezca la lluvia.

Así está el Recreativo Granada

En lo deportivo, Juan Antonio Milla cuenta con la baja del defensa Nico Van Rijn, expulsado en el 5-2 sufrido en Antequera. Además, Paco López contó, en la sesión de este miércoles, con hasta cuatro futbolistas del filial: el central Miki Bosch y el extremo Pablo Sáenz, junto a los centrocampista Sergio Rodelas y José Masllorens.

Últimas plazas para llenar el primer autobús, te esperamos pic.twitter.com/EkRHFDUodB — FEDPECAS (@FEDPECAS) 8 de noviembre de 2023

El desplazamiento

El cambio de escenario, a un estadio que hace un par de meses que acogió un España-Chipre (clasificatorio para la Europa de Alemania 2024), puede terminar de convencer a los orelluts indecisos a la hora de apuntarse al viaje organizado por la Fedpecas, que va camino de llenar un autobús.