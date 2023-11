CD Castellón | El líder vive en la abundancia: lista de espera para ser titular

A menudo, para un entrenador es tan complicado manejar la abundancia como la escasez. Esta temporada, Dick Schreuder, entrenador del CD Castellón, debe gestionar el primero de los supuestos. A día de hoy hay lista de espera para entrar en el once del líder de la categoría: los suplentes aprietan cuando aparecen en escena, pero los titulares no aflojan y no dan tregua.

Bendito 'problema' para el Castellón de Schreuder, cuyo mérito está siendo tener a todos preparados para esperar el momento. Así lo hicieron, en el inicio de la temporada, algunos que ahora están siendo titulares, y así lo están demostrando, cuando tienen minutos, aquellos que por el camino, casi siempre por alguna inoportuna lesión, perdieron el puesto. Los casos Dos casos ilustrativos son los de Cristian Rodríguez y Alberto Jiménez. El primero, que fue indiscutible durante la pasada temporada, comenzó la presente siendo titular en las dos primeras jornadas. Entonces, una lesión lo dejó fuera y cuando volvió a estar disponible sus sustitutos (Villahermosa y Julio Gracia) se habían consolidado en el puesto. Cristian regresó en la jornada 8 y desde entonces ha ido picoteando minutos desde el banquillo, en Liga, y jugando de inicio en la Copa. De hecho, la competencia en la medular crecerá todavía más cuando se recupere Moyita, baja en las últimas jornadas. Similar es la historia de Alberto: titular en el arranque, lesionado después y paciente ahora para recuperar el puesto. El versátil futbolista albinegro comenzó la Liga liderando el eje de la zaga, pero durante su ausencia se afianzó en esa zona Óscar Gil, que a su vez dejó el flanco izquierdo de la defensa central para Salva Ruiz. En las últimas semanas, con Alberto de vuelta, Schreuder ha seguido apostando por ellos, valorando su rendimiento. Y cuando ha tenido minutos, Jiménez ha cumplido con creces. En Copa contra el Cacereño, en especial, brilló en la posición de pivote, en el medio. Son estos recursos y variantes que está sumando el Castellón mientras avanza por la temporada. Esta riqueza será más sencilla de gestionar mientras el conjunto albinegro avance en la Copa. De hecho, Schreuder cambió el once al completo de San Fernando a Cáceres, y solo Chirino repitió de Cáceres a Castalia. La actitud del equipo, que no se dejó llevar en desventaja en la prórroga, habla muy bien del compromiso colectivo, tal y como se puede comprobar en Castalia cada 15 días con las aportaciones de los que saltan como refresco desde el banquillo. ⚽️ Nueva sesión de los nuestros preparatoria para el #RecreativoGranadaCastellón del próximo domingo que se disputará en Los Carmenes.



‼️ VAMOS, EQUIPO ‼️#PPO👂 pic.twitter.com/KHLvf5yVky — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) November 9, 2023 En cartera Y es que aunque siga dando continuidad a los afianzados, Schreuder toma nota. «A veces un jugador no juega durante mucho tiempo, porque solo hay cinco cambios y eso quiere decir que, si tengo 11 que juegan, me quedan 13, de los cuales muchos no pueden tener minutos», dijo. «Pero es fútbol. Estoy contento con sus actuaciones, están disponibles y si los necesitamos los vamos a utilizar», añadió Dick, preguntado la pasada semana en la sala de prensa. La crónica | El Castellón más sólido sigue construyendo algo grande (2-0)