De León ruge con más fuerza en el Castellón

Cuarenta y dos partidos han tenido que pasar para que Jeremy de León jugara, entero, uno. Y lo hizo cuando menos se esperaba, porque todavía no había sido titular con Dick Schreuder en una temporada extraña para el portorriqueño, ausente al principio por una lesión nunca detallada y, seguramente, afectado por ese ruido generado en torno a él, después de un verano también en el que había sido protagonista ante la posibilidad de un traspaso: acaba contrato al final de temporada y el club quiere blindarlo pero, por ahora, el talentoso jugador quedaría libre.

Por fin, después de 42 partidos, Jeremy de León jugó un partido completo. Hasta el momento, en los 13 que había sido titular siempre había sido sustituido y en 28 ocasiones había entrado desde el banquillo.

📷@epmediterraneo pic.twitter.com/xlMpHmbRt2 — CDCS Stats (@GViciano) 13 de noviembre de 2023

Después de un ejercicio de impacto (aunque había debutado al final de la 2021/2022, fue en la pasada campaña cuando se asentó en el primer equipo), siendo importante en la segunda vuelta y, principalmente, en los play-off, esta temporada, teniendo en cuenta lo alto que vuela el CD Castellón, se esperaba que le ayudara en su propulsión. Con todo, su primer titularidad no ha llegado hasta prácticamente el primer tercio liguero, dejando la sensación de merecer más minutos (siendo objeto de un par de penaltis en encuentros afortunadamente ya resueltos, aun sin ser pitado ninguno) pero, al mismo tiempo, con la duda de a quién relevar, teniendo en cuenta el sobresaliente rendimiento de todos los hombres de ataque.

La teoría

Esa escasez de minutos alimentaba la teoría de por qué no jugaba más. De si era, en definitiva, una especie de mensaje hacia el futbolista, que no ha ampliación su vinculación contractual mas allá del próximo 30 de junio, con lo que, en menos de un mes y medio, ya es libre de negociar con cualquier club sin penalización ninguna. Y un jugador como él, que no ha cumplido aún los 20 y que ya roza el medio centenar de apariciones en la tercera categoría del fútbol español (y con las condiciones que evidencia), es un caramelo para los grandes, que son muchos y lo siguen. Por no hablar del cartel que un futbolista de Puerto Rico tendría en una liga pujante, deportiva y económicamente, como la MLS estadounidense.

Con todo, como Schreuder explicó este viernes, el domingo apostó por el boricua en lugar del intocable Haris Medunjanin en un movimiento «táctico», con vistas a minimizar al Recreativo Granada, como pasó en el primer tiempo.

La contextualización

Justo antes de visitar el Nuevo Los Cármenes, Schreuder hablaba así de la situación y condiciones de De León.

«Me encantaría que se quedara, pero es su decisión». «El club está haciendo todo lo posible por que siga: es un futbolista que nos gusta y que encaja bien en nuestro estilo», añadió. «Su progresión está siendo muy buena y puede actuar en cualquiera de las posiciones de arriba», ahondó el técnico de Barneveld, que, con todo pone deberes a Jeremy: «Tiene un buen regate, aunque debe mejorar en el segundo y tercer pases, que son los más importantes».