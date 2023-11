La previa | Un Castellón de fiesta en fiesta apuesta por dar el golpe en Ibiza

No es un encuentro definitivo, pero si muy importante. El Castellón visita mañana (12.00 horas / FEF TV) Can Misses para medirse al único equipo que le aguanta el ritmo en este primer tramo del campeonato. El Ibiza es el más inmediato perseguidor del conjunto que dirige, de forma magistral, Dick Schreuder.

Al comienzo de la temporada tanto Ibiza como Málaga partían como principales favoritos al ascenso tras bajar la pasada campaña. La historia, el plantel y la masa social de los andaluces y el potencial económico de la escuadra insular parecían argumentos de peso, pero el conjunto albinegro desmontó esos vaticinios avisando ya en la primera jornada con un triunfo brillante frente al cuadro de la Costa del Sol. Fue una declaración de intenciones de lo que estaba por llegar. Y es que este Castellón ataca como nadie, es el máximo goleador de las cuatro primeras categorías nacionales (el mejor entre 172 equipos) y defiende como pocos, es el quinto conjunto que menos tantos recibe aún apostando por un planteamiento ultraofensivo día sí y día también.

Y en ese escenario, instalado en un triunfalismo en el que reina la fiesta en Castalia, los de Schreuder lo han ganado todo en casa, y atemorizan a los rivales a domicilio, solo Antequera y San Fernando han arañado puntos a los castelloneses, visita el conjunto orellut a su más inmediato perseguidor en la tabla, a día de hoy el principal rival directo por el ascenso.

Habida cuenta del momento de la temporada, como recalcó el técnico neerlandés, el partido de mañana representa un examen definitivo pero sí un parcial muy importante. De ganar el Castellón daría un golpe más que notable encima de la mesa y se alejaría a la friolera de siete puntos del cuadro insular cuando aún no ha terminado el mes de noviembre, una distancia no definitiva pero sí prudencial. Un golpe de autoridad en toda regla ante un igual.

Tampoco sería negativo sumar un punto, con el que los albinegros mantendrían las distancia con los ibicencos, que perserían una clara oportunidad de acercarse al líder y de demostrar que, realmente, comen en la misma mesa que el Castellón. Incluso en caso de perder los albinegros se mantendrían líderes de la tabla.

Con dudas en la citación

Los orelluts parten para la cita con la baja confirmada de Alberto Jiménez, por sanción, y la duda de Óscar Gil, que no jugó el partido de la pasada semana por molestias, una duda que podría sumarse alguna baja más no confirmada. Con todo, el Castellón podría jugar con Gonzalo bajo palos; Chirino, Iago Indias -que volvería a la titularidad- y Salva Ruiz en defensa, con Manu Sánchez y Raúl Sánchez en los carriles. Calavera será fijo como stopper, mientras que Julio Gracia y Cristian Rodríguez apuntan a repetir en la media. Medunjanin por delante y Jesús De Miguel en punta completarían el equipo para sumar una nueva victoria. Este Castellón va de fiesta en fiesta y en Ibiza no quiere parar.