El Castellón encajó el domingo en Ibiza la segunda derrota de la temporada. Dick Schreuder, entrenador albinegro, achacó el 2-0 a la puntería de unos y otros como gran «diferencia» sobre el terreno de juego. El preparador neerlandés evitó excusarse en la actuación arbitral y agradeció el apoyo doble de la afición en Ibiza y en Castelló.

«Primero tuvimos ocasiones y nos marcaron el 1-0. Luego volvimos a tenerlas y nos hicieron el 2-0. La diferencia fue que ellos tuvieron más acierto», resumió el técnico. «Después, en los últimos 10 minutos perdimos algo el control y pudieron marcar más», concedió Schreuder, quien lamentó acciones puntuales que salieron muy caras, como la del primer gol. «Perdimos la pelota demasiado fácil. También debimos defender mejor el área. Son cosas a mejorar, aunque también he visto muchas cosas de mi equipo que me han gustado», dijo.

El entrenador albinegro recordó que el partido, pese a enfrentar al primero contra el segundo, no era definitivo. «El resultado no ha sido bueno, evidentemente, pero es la jornada 14 y queda mucha temporada», apuntó. Tampoco compró la idea de que la lucha por la primera plaza, que otorga el ascenso directo, vaya a ser un mano a mano entre Castellón e Ibiza. «El Ibiza por supuesto es un equipo muy bueno, pero no el único. Están el Málaga, el Córdoba, el Antequera... Es una competición muy interesante y será igualada hasta el final», vaticinó Schreuder.

Asimismo, el entrenador tuvo palabras de agradecimiento a los aficionados albinegros, tanto a los que viajaron a Ibiza como a los que siguieron el duelo a distancia.

El técnico rival

Por su parte, Guillermo Fernández Romo, técnico del Ibiza, señaló la «estabilidad» de su equipo frente a los altibajos del partido como una de las claves de la victoria sobre el Castellón. «Con acierto siempre es más fácil y hoy (por ayer) lo hemos conseguido también», añadió. Con este resultado, el Castellón sigue primero, pero el Ibiza se acerca a un solo punto.