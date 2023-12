El Castellón consiguió una nueva victoria en Castalia. Un triunfo clave tras la derrota sufrida la pasada semana en Can Misses frente al Ibiza. Y la victoria llegó por la vía rápida con el Linares como víctima, y es que en una primera parte primorosa de los orelluts el duelo quedó totalmente visto para sentencia antes del tiempo de descanso.

El técnico albinegro, Dick Schreuder, se mostró muy contento tras sumar otros tres puntos en casa. Es la octava victoria de forma consecutiva. Jugar en Castalia es sinónimo de ganar para los albinegros en la presente temporada 2023/24.

«Me voy muy contento con la reacción del equipo en el partido de hoy, también por el trabajo semanal. No obstante, me ha gustado el rival, van a conseguir más puntos esta temporada si juegan así como lo han hecho en nuestro campo, seguro que acaba más arriba esta campaña», señala el técnico.

En el partidazo del equipo castellonense hay que destacar la influencia del bosnio Haris Medunjanin, que materializó dos goles, el primero y el tercero, y dio el segundo a Jesús de Miguel. Fue capital. En esta línea, el técnico neerlandés enfatizó en el «gran partido de Medunjanin, es un jugador muy importante, ayuda al equipo cada día, con su edad, la manera de vivir, cómo se cuida. Desde luego, es un ejemplo para todos. Haciendo un poco de autocrítica, ha podido meter dos goles más hoy».

De hecho, el equipo se relajó un poco en el segundo acto, con el duelo decidido. «En la segunda parte cometimos errores en la toma de decisiones, especialmente Alberto y Salva. Hay que hacerlo mejor en la segunda mitad, es parte del proceso», enfatizó el míster, aunque destacó «ver cosas positivas en la segunda parte y tenemos que recordar que hay Copa y vamos a Córdoba la próxima semana». Del torneo del KO indicó «no tengo prioridades entre torneos, ahora toca preparar la Copa».