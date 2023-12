La previa | El Castellón quiere cerrar el 2023 con fiesta en Castalia... y el liderato

Castalia es inexpugnable para los rivales que visitan Castelló esta temporada. Castalia es lugar fetiche para un Castellón que se siente invencible ante su afición. Castalia es, más que nunca, el lugar de los sueños del albinegrismo en un curso en el que los hinchas orelluts solo saben cantar goles y celebrar victorias de su equipo, como hacía tiempo que no recordaban.

Y es en Castalia donde el cuadro de la capital de la Plana cierra el 2023 dependiendo de sí mismo para concluir el año al frente de la tabla y, también, para olvidar la derrota sufrida ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel (2-0).

Esta tarde (18.00 horas, FEF TV), el equipo de Dick Schreuder echa el telón al presente año. Y lo hace recibiendo al Real Murcia en un enfrentamiento entre históricos del fútbol nacional que suspiran por regresar a Segunda División, aunque unos lo hacen con mejores sensaciones que otros para llegar al objetivo a la conclusión de la temporada.

El Castellón sigue indomable en su estadio. Ocho triunfos en liga y otro en la Copa del Rey contemplan a un equipo magistral en el coliseo orellut. Eso sí, el conjunto de la capital de la Plana suma un triunfo en sus últimas cuatro salidas, un detalle que no preocupa, atendiendo a los números y a las sensaciones del equipo. No obstante, no preocupa pero sí que deben ocupar a plantilla y a jugadores para mejorar los registros lejos de casa, especialmente después de verse superados en Córdoba, en el único duelo de la presente campaña en el que el rival fue superior a los discípulos de Schreuder.

Y, para olvidar, ese tropiezo los albinegros regresan al mejor lugar posible. El Castellón pretende hacerle pagar los platos rotos de su tropiezo en tierras andaluzas a un Real Murcia que se está mostrando irregular. Su falta de continuidad provocó la destitución de Gustavo Munúa, pero su relevo, Pablo Alfaro, no ha hecho más que empeorar los números de su predecesor: cinco puntos de 15.

Sin embargo, la motivación de ser el primer rival que se lleve algo positivo de la fortaleza de Castalia, para un equipo que está a cinco puntos de los play-off, su evolución fuera de casa, donde rinde mejor que en el Enrique Roca, junto al potencial de un plantel que tiene mimbres para estar más arriba, deben pintar al león más fiero de lo que está demostrando.

Con la baja segura de Sebastian Gronning, por sanción; y las posibles (aunque se podría recuperar a algún efectivo) de Óscar Gil, Gervane Kastaneer, Jeremy de León, Raúl Sánchez y Salva Ruiz, el neerlandés podría apostar por algunos de los miembros de la unidad B.

El Castellón podría salir con Gonzalo Crettaz en la puerta; Daijiro Chirino, Alberto Jiménez y Iago Indias en defensa; con Manu Sánchez y Mamadou Traoré en los carriles. Josep Calavera, Julio Gracia y Cristian Rodríguez en la media; con Haris Medunjanin más adelantado y Jesús de Miguel en punta para acabar líder el 2023.