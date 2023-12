Pocas veces un futbolista explica lo que siente como lo hace Óscar Fernández. El jugador cántabro, que militó en el CD Castellón en la temporada 2018/19, ha publicado Vida y fútbol. La importancia de aprender a fracasar, un libro en el que desgrana las alegrías y los sinsabores del deporte profesional, y las carencias que encontró respecto a la salud mental.

Con una honestidad inusual, Óscar salpica la obra con frases demoledoras. Sobre su etapa en el Castellón, por ejemplo, asegura que «terminaba los entrenamientos llorando de rabia porque no me habían salido las cosas como esperaba».

Antes de llegar a Castalia, Óscar había cumplido su sueño de la infancia: ser futbolista del Racing de Santander. Después dio el salto a Segunda División con el Alcorcón, que lo cedió al Fuenlabrada. Ahí, relata, empezó a «sentir cosas que no había sentido hasta entonces». «Me estaba sumiendo en la depresión». Lejos de casa, de los amigos y de la familia, se unió al cóctel una ruptura sentimental y entró en «una dinámica típica». «Mi situación anímica hizo que el rendimiento futbolístico empeorase y me provocase ansiedad, lo que me llevó a refugiarme en la comida, lo que no hizo más que empeorar mi estado físico», dice.

En bucle

De esas dinámicas uno sabe cómo entra, pero no cuándo sale. Le advirtieron de que debía rebajar peso: «Verme en una situación para la que no estaba preparado hizo que empeorara aún más. Al volver de las vacaciones de Navidad me dijeron que buscara equipo. ¿Cómo me podía pasar eso a mí? En todos los equipos que había estado había destacado. Entonces me di cuenta de que nadie me había preparado para enfrentarme al fracaso».

En Castalia

En esa situación, Óscar llegó al Castellón en enero de 2019. «Recuerdo aquel viaje en coche, solo, como uno de los más extraños de mi vida». El futbolista agradece el recibimiento y el apoyo de la afición albinegra en su momento, y destaca la amistad que forjó con su compañero Elián Guillén. «Con todo, en lo futbolístico no era el mismo que en el Racing. Me preguntaba si se me había olvidado regatear. Ahora veo que deseaba tanto ser futbolista profesional que la ansiedad me podía, me lo tomaba tan en serio que se me olvidaba disfrutarlo. Mi estado de ánimo dependía al completo del fútbol», asevera. «Nadie nos educa en lo mental y es lo más importante. No sabía desconectar y vivía constantemente frustrado por el fútbol», remata.

En el Castellón, Óscar jugó 522 minutos repartidos en 11 partidos. El equipo salvó la categoría (Segunda B) en el último minuto del último partido, y el jugador siguió su carrera en Barakaldo, Don Benito, Pontevedra, Racing Rioja, Marino de Luanco y SD Logroñés donde ahora, a sus 28 años, milita.

«Si volviera atrás, empezaría a trabajar con psicólogos mucho antes. Con el fútbol se puede disfrutar. Lo hice en el Racing y lo estoy volviendo hacer ahora», explica a Mediterráneo. Óscar Fernández señala dos momentos «clave» que le cambiaron la perspectiva vital. «Primero fue el covid, donde por primera vez tuve tiempo para mí y para pensar qué quería hacer con mi vida; y el otro, por desgracia, el fallecimiento de mi mejor amiga, que me ayudó a ver lo realmente importante». La combinación de experiencias le empujó a escribir el libro que le hubiese gustado leer en su día: «Ojalá sirva para ayudar a alguien, y ojalá también facilite que los demás entiendan mejor a los futbolistas».