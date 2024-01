El Castellón aparca la Liga por un tiempo para centrarse en el duelo de dieciseisavos de la Copa del Rey. El equipo de Dick Schreuder se medirá este domingo en Castalia a las 16.00 horas a Osasuna, actual subcampeón del torneo. El entrenador neerlandés, que ha analizado la cita copera, ha comentado el mercado invernal en clave albinegra y ha lanzado un consejo a Jeremy de León, que termina contrato en junio, sigue sin renovar y tiene ofertas de clubs de Primera División.

El partido contra Osasuna

"No tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar, así que es perfecto. Sabemos que llegarán con buen ánimo porque ganaron el último partido. Sabemos también que juegan el próximo jueves (la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona), pero no sé si harán muchos cambios. No estoy en la cabeza de su entrenador. Tampoco creo que importe mucho, porque los que jueguen serán futbolistas de Primera División. Hicieron una gran Copa la temporada pasada (fueron subcampeones) y querrán hacerla este año también. Intentaremos ponérselo difícil".

La enfermería

"Vamos a hacer el mejor equipo posible, igual que hicimos en Sanlúcar". Schreuder repasó la situación de tocados y lesionados. Descartó a Cristian, que sigue recuperándose de una enfermedad, y casi hizo lo propio con Julio Gracia, que sufre un problema muscular. Recordó que otros como Salva Ruiz, Calavera, Jeremy de León o Kastaneer apenas han podido entrenar unos días, tras superar sus dolencias, por lo que varios de ellos no jugarán de inicio.

Igualmente, Schreuder apuntó la posibilidad de partido largo y prórroga, que les obliga a administrar efectivos y esfuerzos; y valoró, como hiciera tras el triunfo contra el Sanluqueño, la versatilidad de futbolistas como Óscar Gil y Iago Indias, defensas habituales que se adaptaron a jugar en el medio y ayudaron a conseguir la victoria que aseguraba el coliderato del grupo, pese al empuje del Ibiza. "Que hiciéramos 3 o 4 cambios en el once y no se notara es bueno para nosotros" dijo.

El mercado

"Se han ido Antón y Falé, por lo que necesitamos alguien de ataque que pueda jugar por las bandas. Tenemos una plantilla larga porque a principio de temporada había varios lesionados, jugadores que llegaron en baja forma, la sanción de Moyita... Ahora la situación es mucho mejor. Soy un hombre feliz, vamos primeros en Liga y todavía estamos en Copa", comentó Schreuder, quien dijo que solo habrá llegadas para reemplazar a los jugadores que se vayan.

Jeremy de León

Uno que se puede ir, ahora o en verano, es Jeremy de León. El joven puertorriqueño de 19 años termina contrato el 30 de junio, no ha renovado con el Castellón y tiene ofertas de filiales de Primera División. "Lo primero que quiero decir es que Jeremy es un buen chico. Este año no ha jugado mucho por las lesiones, pero lo apreciamos mucho. Es una situación difícil para él y lo tenemos que ayudar. No debe ser fácil tomar la decisión. Mi consejo es que quedarse aquí es lo mejor para su carrera. Por la manera en la que jugamos, porque el club le respeta, porque queremos ayudarle a desarrollarse... Es un buen club, es un buen ambiente y es un buen equipo. También creo que la gente de su entorno le tiene que aconsejar bien".