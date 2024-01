«El CD Castellón es uno de los equipos que está llamando la atención esta temporada y, a la hora de analizarlo, te das cuenta por qué». Con estas palabras se refería Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, al equipo al que esta tarde visita en el Estadio Castalia. El técnico del cuadro navarro no dudó en elogiar el juego del conjunto albinegro (líder del grupo 2 de Primera Federación) y comentó sobre su rival de esta eliminatoria copera que «es un equipo ultra ofensivo, súper valiente, que va a por los rivales y que en su casa ha ganado los diez partidos disputados, siendo muy superior a sus oponentes. Además, llevan marcados 42 goles y tienen un montón de argumentos ofensivos».

Con este escenario, y un Castalia lleno hasta la bandera, el preparador vizcaíno auguró «una eliminatoria muy atractiva para todos» e instó a los suyos a no confiarse al tratarse de un rival de inferior categoría ya que confesó que «vamos a tener que sufrir para ganar». «El Castellón tiene un gran volumen ofensivo y destaca por la capacidad que tiene para generar ocasiones. Han hecho 42 goles porque generan una barbaridad; su propuesta es muy atrevida y ellos creen en esa idea. Frenar o sujetar todo eso va a ser complicado», insistió.

El cartel de favorito

Esos sí, Osasuna parte como favorito en esta eliminatoria de dieciseisavos de final ya no solo por su condición de Primera sino también por el hecho de ser finalista de la Copa el curso pasado. «Nuestra intención es volver a repetir lo del año pasado. La palabra ilusión estuvo muy presente la temporada pasada y nos fue bien, así que hay que empezar por Castellón. Sabemos que va a ser difícil, el equipo está concienciado y el primer paso para sacar la eliminatoria adelante es saber dónde vamos y el equipo es consciente de a lo que nos enfrentamos. Ojalá podamos hacer un buen partido y podamos pasar porque conforme vas pasando rondas, la Copa es más bonita», señaló.

Además, Arrasate analizó la actualidad de su equipo, que llega de ganar al Almería en LaLiga y que tiene a las puertas la disputa de la Supercopa, y avanzó que, como era de suponer, habrá cambios en Castalia respecto al último partido liguero. «Tengo confianza total en los jugadores que afrontarán el encuentro y a ellos les llega la oportunidad de demostrar que tienen ese nivel que presupongo», explicó.

«Va a entrar gente con menos protagonismo, pero el once va a ser competitivo, porque nos vamos a enfrentar a un equipo que en su casa lo ha ganado todo», apostilló Arrasate, quien confirmó que se quedaban fuera de la convocatoria Unai García y Chimy Ávila, el primero por unas molestias musculares que sufrió en el entrenamiento del viernes y, el segundo, «porque tiene una afectación en el sóleo y no va a estar para el partido aunque no es nada grave».