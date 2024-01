Pocas veces se puede visualizar con tanta claridad el momento que supone un antes y un después en la carrera de un futbolista como en la de Ian Mackay. El 11 de junio del 2023 se quedará grabado a fuego de por vida para el guardameta, que ayer se despidió entre lágrimas del RC Deportivo la Coruña aludiendo a ese momento, su visita a Castalia, cuando "todo cambió".

Fue el protagonista indiscutible de un partido épico, histórico. El CD Castellón se impuso por 4-3 al conjunto gallego en las semifinales del play-off de ascenso, en gran parte gracias a la actuación de Mackay. Dos fallos y una autoexpulsión por agresión cuando estaba acabando el partido decantaron el partido para los albinegros

-Le regala 2 goles al Castellón

-Ni siquiera se tira a parar los tiros

- Le mete un puñetazo a uno del Castellón en el área



IAN MACKAY DIRECTOR DE ASCENSOS 🔥🪄pic.twitter.com/RLqP8bNMVe — PlayEasy (@PlayEasy26) 11 de junio de 2023

Los aficionados del Deportivo no dudaron en señalarlo como el culpable del fiasco. Fue tanto el odio y los insultos recibidos por redes sociales que el guardameta cerró todos sus perfiles en redes sociales.

El día D

Y ayer llegó la hora de decir adiós durante una breve intervención, capitalizada por ese partido: "Empezaré por lo clave, el día D. El día de Castellón".

«Fue el momento más duro de mi carrera. Quiero pedir disculpas a toda la gente que se sintió jodida por todo lo que pasó aquel día, por mis errores y etcétera, que tengan claro que todo fue una mierda, porque soy del Dépor desde niño y ojalá no hubiera pasado eso. Solo pedir disculpas, me hubiera gustado hacerlo antes, pero por circunstancias no se pudo. Pedirle disculpas a la afición y que no se queden por ese recuerdo mío de este paso por aquí» ,manifestó.

Ian Mackay se despide del @RCDeportivo emocionado. No le dejan, como le gustaría, decir adiós en el campo



🗣️ "El día de Castellón fue el más duro de mi carrera deportiva" pic.twitter.com/dIcmRyilO4 — Xane Silveira (@XaneSilveira) 10 de enero de 2024

Mackay comenzó la nueva temporada con el objetivo de "darle la vuelta a la tortilla", pero tuvo que conformarse con el banquillo, pese a ser el capitán. El guardameta llegó al conjunto coruñés, en cuya cantera se formó, en 2021, tras una larga trayectoria por varios clubes españoles.