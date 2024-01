Confieso que tenía medio esbozado mi desahogo semanal, que por tiempo no será después del ¿merecido? descanso navideño. La duermevela suele provocarme un motivo de inspiración que --perdón por la inmodestia-- sublima en un discurso razonado y bien pergeñado. Pero hete aquí que me despierto y no solo olvido la mitad de mis ideas y las alambicadas construcciones sintácticas, sino que me invade la ansiedad y resbalo en una perorata impropia que apenas salva el compromiso.

Y Osasuna fue quien rompió mi sueño literario y, sobre todo, el deportivo. Pretendía yo metaforizar con el orgasmo de una eliminatoria épica, una victoria orgiástica en tanto que colectiva, de once jugadores, de un banquillo y un cuerpo técnico, de toda la grada, de la ciudad entera y de la provincia. El éxtasis llevado al fútbol. Y el sumun de la crónica lasciva, ciertamente. Como no fue tal, todo quedó en un gatillazo --porque no conozco a nadie que no quisiera pasar-- cuyas causas merecen otro análisis, futbolístico y psicológico a la vez, por mucho que fuera aplaudido el quiero y no puedo en que se resumió la fiesta.

Diagnóstico

Un primer diagnóstico, tan recurrente como concluyente de ese sexólogo de barra que todos somos --¿o acaso no aconsejamos al respecto tanto o más que al seleccionador?--, incide en los malos hábitos como obstáculo para la culminación del coito, el balompédico y el otro. Y no existe nada más dañino para la salud mental y el bienestar sexual que una postura inapropiada. Y un árbitro mediocre es solo postureo. Disculpo incluso el penalti que no señaló en el minuto 120 y pico, porque la jugada tampoco era clara en tiempo real, pero se antoja insultante su actitud, su chulería, su decisiva influencia en acciones aisladas y su triste determinación por exhibir autoridad contra el pobre y servilismo hacia la categoría que sabe no merece.

La otra causa de ese fracaso, genital y del que nos ocupa, radica en la obsesión por triunfar en la primera relación. El dilatado currículo de Dick Schreuder en Holanda y la puesta en marcha de un ambicioso proyecto en nuestra Tercera no dejan de ser la preparación para ese día que ansía todo técnico --todo adolescente--, y el escaparate de un partido contra el subcampeón de Copa suponía perder la virginidad con este lujurioso fútbol, prostituido si se me permite seguir con el símil hasta el paroxismo. Y el míster se asustó en el lecho del amor. Renunció a su filosofía en casa y, con dos pivotes defensivos, entregó el medio campo a un contrincante que, además, sabía cómo jugarle al Castellón y, por primera vez en toda la temporada, éramos nosotros quienes corríamos detrás del balón, mientras Medunjanin y De Miguel eran ahogados por falta de riego, por falta de balones. Rectificar es de sabios y, con la entrada de Calavera, se recuperó el control y el estilo, que tanto monta. La lesión de éste devino un imponderable contra el que nada se pudo hacer, como con el remate de Villahermosa al palo o el cabezazo de Kastaneer en los estertores del partido. Forman parte de los juegos de cama, al igual que las no pocas ocasiones de Osasuna, pero no contabilizan como cópula.

La diferencia

La diferencia radicó, pues, en que no hubo Castellón en el primer tiempo; y, en el segundo, con el equilibrio en el juego --que no es poco contra un Primera--, los cambios también denotaron prisas y angustia ante la experiencia fallida. Tampoco me gustó que el entrenador echara a Jeremy a los leones. No comparto para nada los pitos, por mucho que minoritarios, pero es el club quien conoce la respuesta del delantero a su oferta de renovación y debe obrar en consecuencia. Si sigue, mi apuesta es su titularidad; de lo contrario, ya no debiera figurar siquiera en las convocatorias porque su cabeza, y su respuesta en el campo con la tarjeta lo atestigua, no es la mejor, y eso no es bueno ni para el equipo ni para él.

Lo mismo que con la ridícula sustitución de Raúl Sánchez por discutir una consigna del entrenador. Esa banal demostración de autoridad va en contra de los intereses del equipo. No debe primar una falsa disciplina cuando la humillación supera la gravedad de un pecado fruto de la tensión del momento. La magnanimidad del líder que pedía Churchill. Por esa regla de tres, pocos jugadores acabarían los partidos, y los que lo hicieran sería por mansos.

Corolario. Dicen los psicólogos que no es bueno insistir cuando no se alcanza la eyaculación el día del debut con picadores, que es mejor aplazarlo, tomarlo con calma, con humor incluso. Eso trataba también esta columna, de minimizar e ironizar con el tropiezo. El ascenso precisa sumar más que nadie y, para ello, se requiere recuperar la personalidad que perdimos en el primer tiempo, la autoestima. Se han hecho demasiadas cosas bien como para no disfrutar de los polvos que nos quedan.