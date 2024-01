La crónica del Castellón-Algeciras | Campeón de invierno a la carrera en su mano a mano con el Ibiza (2-1)

El Castellón llega al ecuador de su travesía de regreso a Segunda donde debe estar, en lo más alto de la clasificación, a expensas del Real Madrid B-Ibiza. Lo hizo a la carrera, en dos contras culminadas por Jesús de Miguel y Raúl Sánchez, en un partido más feo y con menos control, pidiendo la hora luego de no haber sabido rematar a un Algeciras atrevido.

Después de vivir todo lo vivido seis días atrás, uno corre el riesgo, aunque imperceptiblemente, de bajar el nivel. No todos los días juegas ante el vigente subcampeón de la Copa del Rey, es evidente. Encima, se plantó un respondón Algeciras, que, valiente, dio el primer susto: David Martín no se creyó que estaba delante de Crettaz (o Gonzalo es mucho Gonzalo), porque remató desmayado y el argentino atrapó la pelota.

No era el Castellón avasallador de siempre. Y no sorprendió que tuviera que correr a la contra para marcar. Avanzó metros Dani Villahermosa, liberado de la banda, para que Haris Medunjanin colocara el balón a pedir de boca de la segunda línea (¿cuántas veces ha hecho esta jugada?; pero, ¿cuántas se la han adivinado?). No marcó Raúl Sánchez (merecía hacerlo ya), pero el portero tapó su disparo y dejó a Jesús de Miguel ejercer de 9, rebañando a la red).

El partido tenía poco que ver (ni de antemano, ni en el desarrollo del mismo corroboró) con el de Osasuna, si bien el once fue altamente continuista, con los regresos de Gonzalo Crettaz en lugar de Brian Schwake, el relevo de los Sánchez (Raúl por Manu) y la entrada de Dani Villahermosa en vez del sancionado Óscar Gil.

Schreuder, debido a la carestía de centrocampista, dio otra vuelta de tuerca a su ideario adelantando a Borja Granero. No tuvo el Castellón tanto control contra un Algeciras valiente, pero inofensivo cuando se las veía con Daijiro Chirino o Alberto Jiménez. Poca broma el nivel de estos gigantes.

Menos fantasía

Y así, en un encuentro más terrenal de lo habitual, volvieron los jugadores al vestuario sin mucho más emocionante que ofrecer, con una maniobra del canario en el área como el instante que rompió la monotonía (y fueron más los minutos que transcurrieron entre el 1-0 y el descanso, que los que habíamos visto antes del tanto).

El 1-0 no respondía a la ley del mínimo esfuerzo, porque esa expresión esta desterrada en este Castellón, pero la primera parte sabía a poco. Eran numerosos los comentarios, en la grada, de que sabía a poco, de que faltaba algo de la fantasía que ha convertido cada comparecencia en Castalia, en este idílico ejercicio, en una fiesta perpetua.

No mejoró la cosa en el reinicio. El Castellón no solo no sometía al rival, sino que permitía cierto ida y vuelta. No corría peligro, sensaciones mediante, el 1-0. Pero con tan exigua renta, nadie daba aún los tres puntos por sumados.

Pasaron otros 20 minutos sin que sucediera nada relevante. Un partido de los de antes, nada que ver con el derroche de fútbol y ocasiones. El Castellón era como cualquiera de esta semana, pagando tanto exceso. Fue el momento de Schreuder, con Julio Gracia y Mamadou Traoré en lugar de Borja Granero y Sergio Moyita. Contagiado por ese fútbol callejero del joven marfileño, su segunda intervención fue una galopada para que, ahora, DeMi facilitara el gol, por fin, de Raúl Sánchez (min. 69).

No está todo dicho

Pero el Algeciras no daba su brazo a torcer. Tuvo el Castellón unos momentos de frenesí, pero cortos e improductivos. Mario García reducía la ventaja de nuevo al mínimo, con un cuarto de hora por delante.

De Miguel, Iago Indias, Israel Suero y Julio Gracia tuivieron la sentencia (y hasta la goleada), pero hubo que aguantar los últimos balones a la olla para sumar la enésima victoria en Castalia, donde la fiesta fue de otro tipo.