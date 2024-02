Dick Schreuder ha comparecido en la sala de prensa del Estadio Castalia para hablar de la previa del partido que este sábado enfrenta al CD Castellón con el Atlético de Madrid B a domicilio pero, más que hablar del choque ante el filial rojiblanco, el técnico orellut ha analizado lo que ha deparado el mercado de fichajes a los suyos tras la incorporación de Nikita Iosifov, Douglas Aurelio y Lars Veldwijk.

Valoración del mercado de fichajes

“Estoy contento con la plantilla. Han salido jugadores que querían buscar más minutos y para mí no es ningún problema: si un jugador quiere salir, intentamos traer a otro. Estoy muy contento con la llegada de Nikita y de Douglas, parece que como los fichamos pronto en el mercado de invierno solo hayamos tenido el fichaje de Lars, pero son tres incorporaciones en esta ventana y estoy contento por eso porque, además Jacob Carney ha regresado a la portería”.

¿Habrá algún fichaje más?

“Seguimos teniendo fichas libres y si hay algo muy, muy bueno en el mercado intentaremos hacernos con él pero no vamos a rellenar las fichas por rellenar plantilla. Tenemos a Gonzalo y a Miñana que son de cerca de Castellón, que están desenvolviéndose muy bien y desarrollando su juego, y además otro chaval joven está entrenando con el primer equipo desde hace tres o cuatro semanas y estamos muy contentos con el rendimiento de todos”.

⚽️😁 Última sesión de la semana en el Centro de Entrenamiento de Oropesa antes de viajar mañana a la capital para disputar el #AtletiBCastellón el próximo sábado 3 de febrero a las 16 horas



‼️ QUEDAN 2⃣ DÍAS ‼️ #PPO👂 pic.twitter.com/8eMIaDSQxU — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 1 de febrero de 2024

La adaptación de Nikita y Douglas

“Se tienen que ajustar todavía a la filosofía del equipo, pero en cuanto al físico ambos están muy bien y en forma. Lo que sí veo es que les está costando un poco adaptarse a la duración de los entrenamientos porque es un poco más de lo que estaban acostumbrados, pero con la llegada de los dos tenemos nuevas posiciones. Necesitan un tiempo para desarrollarse pero todos quieren jugar y les pido que sean pacientes porque llegará su momento”.

¿Y Lars?

“No creo que pueda ayudar rápidamente al equipo y no vamos a correr riesgo con él en este sentido. De hecho, no va a jugar este sábado contra el Atlético de Madrid B porque ha estado meses entrenando solo y ha hecho un gran trabajo pero no suficiente. Ayer entrenó ya con el equipo y luego con los preparadores físicos; ahora repetirá todo el fin de semana y esperemos que pueda estar el próximo fin de semana en el banquillo para el siguiente partido en Castalia. Para haber estado parado está muy en forma y esperemos que pueda ayudar al equipo porque es un tipo de jugador que viene para competir y que viene para hacerse un puesto en el equipo”.

¿Podría jugar con dos delanteros De Miguel-Lars?

“De Miguel es el mejor jugador del equipo, así que no tiene que estar preocupado por la llegada de Lars ya que pueden jugar juntos arriba o incluso Demi jugar de número 10 como en pretemporada, o también con tres ya que nos permite mayor flexibilidad. Sabemos que tenemos Plan A, Plan B, Plan C… y eso es bueno. Esta es una liga muy difícil y el nivel es muy alto, así que Lars cuando esté disponible será una gran alternativa para el equipo”.

El actual nivel de la plantilla, ¿es mayor?

“Cuando hay cambios esperas que el nivel sea mejor. En el caso de Nikita y Douglas se trata de dos jugadores jóvenes, a los que queremos desarrollar. El caso de Lars es diferente porque tiene 32 años y ha firmado a corto plazo y, si hace las cosas muy bien, puede estar más tiempo aquí. Pero ahora mismo lo que queremos es seguir ganando partidos y desarrollando a jóvenes, sobre todo del área de Castellón porque para ellos es un sueño llegar al primer equipo para luego venderlos y sacar rendimiento monetario a largo plazo”.

La salida de Cristian

“Iago en mi estilo es más un centrocampista que defensa y , además, es un ventaja para nosotros porque ayuda al equipo. Y Cristian, al haber entrenado una semana, todo el mundo pensaba que iba a volver pero había perdido cinco kilos en una semana y no podía ponerlo de inicio porque lo habría matado, por eso tenía que esperar. Él ha sido muy profesional, nos hemos intercambiado mensajes y no nos odiamos. Empezó bien la temporada pero tuvo una lesión y tuvo que esperar, y ahora ha buscado más minutos porque hay otros jugadores por delante en esa posición”.

Siguiente objetivo: Atlético de Madrid B

“Los dos filiales de Madrid con rivales complicados y tenemos que estar alertas. El filial del Atlético ha conseguido la mayoría de sus puntos en casa y, siendo un equipo B de los equipos ‘top’ de España siempre es difícil pero tenemos que hacer lo que hacemos siempre, que es salir a ganar el partido y vamos a por ello”.

Las bajas

“Julio volvía tras sanción pero también estuvo lesionado y ahora está ya al 100%, al igual que Calavera, que está totalmente recuperado. Dani Villahermosa será alta porque solo fue baja por sanción, así que nos tocará tomar decisiones para que sea lo mejor para el equipo”.