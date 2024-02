12:30

SALIDAS DE GRONNING Y CRISTIAN. "No es que nos quisieran quitar a esos jugadores. Tú tienes una idea de cómo van a rendir los jugadores, no solo en los partidos sino en los entrenamientos.... Sebastian era un jugador al que no le podíamos dar más minutos y, además, tuvimos la oportunidad de fichar a Lars. En cuanto a Cristian, tiene muy buenas cualidades, pero su estilo es un estilo más tradicional español: mantener la pelota, pases más largos... Pero nuestro sistema requiere de otras muchas cosas. Y no pudo jugar más de lo que quiso. Estaría bien que él estuviese aquí, pero no ha habido una mala situación para ninguna de las partes y le doy las gracias".