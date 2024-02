Paciente y solícito durante los algo más de 30 minutos de intervención, Haralabos Voulgaris contestó con detalle todo aquello que se le preguntó. Las cuestiones giraron principalmente sobre el cierre del mercado de invierno y el modelo que poco a poco va implementando en el CD Castellón, aunque ello conlleva la salida de destacadas personas. Y, de nuevo, ese mensaje implícito, de sus palabras y de sus actos, que no está aquí de paso, sino que anda levantando un proyecto sólido y largoplacista. Como la intención de comprar el Estadio Castalia.

La plantilla: ¿qué pasará con las dos fichas libres aún?

«Este mercado [de invierno] es un poquito retador en cuanto a la incorporación de jugadores: supone un reto y puede ser difícil, porque los equipos no dejan salir a sus jugadores», arrancó. «Dicho esto, los que sí hemos incorporado, estamos encantados con ellos y vienen a satisfacer nuestras necesidades», ahondó. «¿Si vamos a integrar a más jugadores? Puede, pero podemos desarrollar el equipo tal y como está», recalcó. «Va a ser difícil añadir a más miembros del equipo», comentó Voulgaris sobre la posibilidad de cubrir las dos fichas libres, una sénior y otra para un futbolista sub-23.

El modelo de club: sin cambios pese a la marcha de Reddin

En cuanto al modelo de club, Bob afirmó: «No creo que haya cambiado nada desde el principio de mi periodo». «En primer lugar, yo estaba para crear una estructura deportiva y para establecer también las responsabilidades. No es tan relevante decir todos los detalles: yo estoy aquí para apoyar a la plantilla y a todas las personas que desarrollan el club», incidió. «Dave se apoyaba en los componentes de su equipo pero, desde el principio, no íbamos a tener una persona específica en la parcela deportiva», repitió. «Le agradezco su trabajo», deslizó. «Estoy desempeñando el mismo trabajo del año pasado: buscar jugadores, personal... Eso supone gran parte de mi papel, si no todo», condensó.

Así ve la temporada: «No puedo controlar si podemos ascender»

«Está siendo un año fantástico: hemos conseguido unos grandes resultados», evaluó Voulgaris. «No estamos pensando en lo que va a suceder, si conseguimos el ascenso: no queremos desilusionarnos si no subimos», fue realista. «Tenemos que hacer el mejor trabajo posible y aprovechar los recursos del club, tener suerte...», refrendó. «No puedo controlar si podemos ascender, que tampoco nos debe obsesionar», restó tensión, en un mensaje cara a la afición, aunque seguro que también con la plantilla como destinataria.

El papel de schreuder: «Tenemos un diálogo muy interesante»

El canadiense ofreció un par de pinceladas sobre el rol de técnico y la relación que tienen. «Evidentemente, Dick decide quien juega; él forma parte de la ecuación y tiene la capacidad de atraer a jugadores por su figura. Nos sugiere y tenemos un diálogo muy interesante, colabora con el departamento de datos y tenemos su opinión», descubrió. «En base a eso, ayuda», recalcó. «¿Quién tiene la última palabra? Yo velo por el club, pero las decisiones se toman consultando con él», señaló sobre el neerlandés, con contrato hasta el 2027.

Factores que influyen: la ‘fórmula’ de cómo están fichando

«Sobre el análisis del big data --comentó--, nunca vamos a fichar a un jugador o a un entrenador sin el análisis de parámetros», resumió. «Así nos movemos mientras esté yo aquí», zanjó. «Dependiendo de la edad, la confianza... cuantos más datos tengas, mejor puedes fichar», incidió. «Nos ayudan a predecir la rapidez con la que el futbolista va a progresar», aseveró. «Tenemos la oportunidad de tomar ciertos riesgos, pero analizando siempre los datos con la opinión del entrenador», reseñó.

El cara a cara: la entrevista final que deciden los refuerzos

Con todo, influye también el cara a cara, como el último de los pasos antes de fichar a alguien: «La posición sirve de referencia para tipificar al jugador», informó. «Hemos tenido este debate o estudio cuando hemos fichado a algún futbolista, tienes que hablar con él de antemano», reconoció. «El jugador tiene que estar abierto a probar nuevas cosas: los delanteros no son tan intercambiables, pero sí los defensas y los centrocampistas, si se producen lesiones o hay un expulsado, si se requiere un juego más tradicional...», profundizó el presidente y propietario.

Puertas cerradas: no ha recibido ofertas por sus futbolistas

«No hay muchos clubs en esta liga que estén preparados para invertir en gran medida, así que ofertas no hemos recibido. Y somos proactivos a la hora de ampliar los contratos a corto plazo de algunos jugadores», matizó.

El balance personal: «Me ha sorprendido todo, gratamente»

«No sé muy bien lo que esperaba, las expectativas...», contestó. «El primer año fue un periodo en el que queríamos mantener el nivel e ir mejorando nuestros procesos. Luego, todo ha pasado a nuestro control y me ha sorprendido todo, gratamente», opinó.

La pregunta del millón: «Tenemos buenas opciones de subir»

«Si no ascendemos, va a ser muy decepcionante al día siguiente, pero no se acabarán las cosas: la planificación del futuro no se verá afectada», señaló. «Los aficionados me dicen que entienden que el proyecto y el compromiso son a largo plazo, que el club está en manos seguras», incidió. «Pero tenemos muy buenas posibilidades de ascender: soy súper optimista», dijo Voulgaris.