El Castellón recibe al Ceuta en el ‘reseteo’ de su pulso con el Ibiza (la previa)

El 12 de mayo (al mediodía también) ya sabrán lo que tienen que hacer: venir a animar al Estadio Castalia, a jugarse el primer puesto, el ascenso directo vamos, con el Ibiza. La diferencia de ambos con el resto es tan abismal, y su pulso tan equilibrado, que de ese partido, a tres meses vista, saldrá el que regrese a Segunda.

En esas, albinegros y celestes reinician su cara a cara en la distancia, ahora igualado, a raíz del empate in extremis de los orelluts en su visita al filial del Atlético y la posterior victoria pitiusa contra otro filial, el del Granada. Este domingo, 11 de febrero del 2024, mediodía coinciden, en casa además, frente a dos adversarios de distinto calibre: Ceuta y Atlético Sanluqueño, respectivamente.

Único partido en Castalia de febrero

En un mes con tres partidos fuera y solo uno en casa, ni siquiera éste parece sencillo. El CD Castellón tuvo que remontar en el Alfonso Murube, en un 1-3 sellado en el descuento de penalti, después de que Gonzalo Crettaz hubiera abortado antes otro. Además, los caballas se han reforzado muy bien en pos de los play-off.

En una semana en la que Haralabos Voulgaris se ha adueñado de la escena, Dick Schreuder, entre bastidores, se ha afanado en que su equipo recupere el fútbol y las sensaciones perdidas, aunque los resultados no se hayan resentido (el último empate cortó una racha de cinco victorias seguidas). Lo hará, presumiblemente, ya con Lars Veldwijk en una citación, en la que faltará, de nuevo, Salva Ruiz.

En el once, el regreso de Haris Medunjanin es un secreto a gritos... y puede que haya más: siete días atrás, los recambios (Gervane Kastaneer, Douglas Aurélio, Nikita Iosifov...) salvaron la papeleta.

El Ceuta, amenazante

El Ceuta de José Juan Romero llega con la única baja del delantero Pablo García y recuperando a uno de los futbolistas de mayor renombre de la categoría: Rodri Ríos. El soriano, tras hincharse a hacer goles con los caballas la pasada campaña, regresa tras una aciaga experiencia en el Real Murcia. No estuvo en el 2-0 al Castilla por sanción, al igual que el lateral izquierdo Redru.

Dos 'ex'

Cómo no, sus principales amenazas son dos exalbinegros. Dani Romera vuelve a cruzarse en el camino del Castellón, después de un sonado pero corto paso por Castalia. Su salida significó la llegada de Jesús de Miguel. Y Cristian Rodríguez, hasta hace un par de semanas integrante de este equipo de tanto impacto, recala en el Ceuta, prueba de la ambición también del proyecto de los norteafricanos, con una subvención cercana a los cuatro millones de euros.

Cristian, esta semana, ha hablado sobre su salida: «Cuando un jugador no es feliz en un sitio, intenta encontrar la manera de poder serlo». «Allí, últimamente, no me terminaba de encontrar: me daba igual que estuviese primero, que subiese a Segunda o a Primera...», aderezó el jerezano.

Romero califica al Castellón como «un equipo bestial», pero no vienen solo a descansar de un periplo con escalas en Algeciras, Sevilla y València. «Hay que hacer las cosas extraordinariamente bien para sacar algo positivo», dijo.