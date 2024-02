La crónica | El Castellón salva un punto y el liderato tras un desenlace frenético (2-2)

Todo el mundo sabía que podía pasar, pero hasta que pasa no sabes cómo lo vas a gestionar. Este domingo contra el Ceuta, el Castellón se encontró a un rival que le minimizó durante muchos minutos y aceptó un duelo de golpes que le sirvió para ser el primer equipo de Primera RFEF en puntuar en Castalia esta temporada. El tropiezo del Ibiza en su campo amortigua el golpe del tropiezo y ayudará a gestionarlo emocionalmente. El 2-2 de Raúl Sánchez en el minuto 88 permite conservar el coliderato y abrochó un partido extraño y cambiante que se paseó por el alambre hasta el último suspiro del tiempo de descuento.

El final del partido fue un desparrame, con un torrente de ocasiones, pero el arranque tuvo un protagonista: Nikita Iosifov. Novedad en el once, percutió de inicio por la izquierda con el tesón de los extremos clásicos. En los minutos 3 y 4 alcanzó la línea de fondo y levantó el centro al meollo del área. Una vez no fue gol porque Medunjanin no embocó en escorzo la pelota suelta que dejó el portero, y la otra tampoco, porque el cabezazo de Moyita se marchó alto. Al minuto siguiente fue el propio Iosifov quien probó los guantes del portero, tras un robo con pase de Calavera.

De hecho, con el Ceuta aplicadísimo en la labor de cerrar los pasillos interiores, esas fueron las dos vías principales de los albinegros para generar peligro. Las bandas y los robos en campo ajeno.

Llegadas

Porque por la banda izquierda llegó también un centrochut de Iosifov que complicó al portero; y por la derecha, entre otras cuitas, un centro combado de Manu Sánchez que De Miguel cabeceó alto por un pelo, todo ello antes del ecuador del primer tiempo.

El Ceuta de José Juan Romero combinaba la salida mascada con el balón largo. En la primera opción sufrió un par de sustos. A la media hora, la intuición movió las piernas de Iago Indias en una anticipación y Medunjanin plantó a De Miguel frente al portero Pedro. Algo escorado, el pichichi cruzó en exceso. Tampoco acertó Moyita tras una recuperación en primera línea de Medunjanin. El combo generador lo completó la pelota parada. Una bola que descolgó Iago Indias no acabó en gol, enredada entre un ejército de piernas. Una sensación calaba en el campo y en la grada. Quizá era el típico día que no. Quizá era una señal que los rebotes no ayudaran.

Enfrente, cabe insistir, había un buen equipo. El Ceuta tardó poco en objetar el monólogo albinegro y recordó que había partido. Rodri Ríos se fajó en ataque sacando petróleo de cada situación. Se fabricó una ocasión clarísima en el minuto 42: embolsó un envío largo de Cristian y fusiló a Gonzalo Crettaz, que repelió la pelota con una intervención sublime.

Los goles

El segundo tiempo comenzó con gol de Moyita, que aprovechó una dejada de Jesús de Miguel. Pero a veces hay goles que no dejan huella en el juego. Moyita, que chutó medio mal y viene de unas semanas de flojeras, perdió poco después un balón en la salida que tuvo el peor castigo: el empate de Cedric en el minuto 59.

Falto de inspiración y finura, el Castellón acusó el golpe. El Ceuta creció y aprovechó también la pizarra: el pie de Cristian habilitó a Uche en el área y el balón suelto lo recogió Rodri Ríos para cazar la recompensa. El conjunto visitante lo estaba haciendo todo bien hasta que llegó el momento de la sentencia. Las más claras fueron de Cedric: una la sacó Gonzalo con un paradón y la otra la repelió el poste con virulencia.

Schreuder reaccionó poblando el campo de delanteros. Juntó a De Miguel, Kastaneer y el debutante Lars y percutió el área con fuerza. El empate llegó gracias a la astucia de Raúl Sánchez, en el minuto 88, y el Castellón empujó y empujó, ayudado por la furia de Castalia, asumiendo riesgos en busca del tercero. Lo tuvo Lars un par de veces y lo tuvo De Miguel en el 96, pero se lo negó el pie de Pedro.