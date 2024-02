La crónica del derbi de filiales | Voulgaris, Schreuder y el primer equipo arropan al Castellón B en el empate con el Villarreal C

Un buen disgusto se llevaron los chavales del Castellón B y qué subidón de autoconfianza para los muchachos del Villarreal C. En un atractivo partido que congregó a cerca de 400 espectadores en el Javier Marquina estos dos filiales se repartieron los puntos porque como se suele decir «hasta el rabo es todo toro». Los albinegros se curraron un claro 2-0 en el marcador, pero no supieron manejar bien los tiempos de los últimos diez minutos (incluso su entrenador desaprovechó dos cambios para romper el ritmo), y en el minuto 92 la escuadra `grogueta’ puso las tablas.

Jose Albert pugna un balón con el mediocentro burrianense del filial amarillo, Joan Ruiz. / Juan Francisco Roca

Todos los goles llegaron en la segunda parte. El juvenil Héctor Goñi, un goleador como la copa de un pino, adelantó al Castellón B en el minuto 59, Y en el 76 el lateral Álex Pons, de tiro raso, puso el 2-0. El partido parecía decantado para los locales. El argentino Facundo Viveros cogió a la defensa descolocada y puso el 2-1 en el minuto 82. Y se veía venir que aquello no iba a acabar así. El Villarreal C se fue al ataque, no se hicieron los dos últimos cambios para romper el ritmo, y en el 92 el aguileño Álex Jiménez puso el 2-2 y el Marquina enmudeció.

Expectación

A pesar de ser lunes laborable y a las 16.00 horas con tiempo amenazante de lluvia se dio cita mucha gente en las gradas del Javier Marquina. Gente conocida, futbolistas y dirigentes. Por parte del Castellón su custodio Haralabos Voulgaris, junto al técnico Dick Schreuder, el director deportivo Ramón Soria, más responsables del fútbol base como Santi Parra o Sergi Pi. Y jugadores del primer equipo como Raúl Sánchez, Dani Villahermosa, Jozhua Vertrouwd y Brian Schwake, entre otros.

El custodio Haralabos Voulgaris, junto al técnico Dick Schreuder, el director deportivo Ramón Soria, / Juan Francisco Roca

También del Villarreal se dieron cita de la dirección deportiva Luis Arnau, Pablo Cañada y Héctor Font, a parte del segundo entrenador del primer filial, Igor Tasevski, junto a una legión de jugadores como Rodri Alonso, Hugo Novoa, Lanchi, Aitor Gelardo, Hugo Pérez, Jorge Pascual, Dani Requeba, Tiago Geralnik, Rubén Gómez, Jordi Ortega y Pablo Navarro (juvenil A).

El próximo fin de semana el Castellón B visitará al Soneja el sábado a partir de las 16.30 horas, mientras que el Villarreal C recibirá al Levante B en el Mini Estadi, también el sábado, pero a las 11.30 horas.

Ficha Técnica:

-2- Castellón B: Joan Salvà; Albert Núñez (Álex Pons, min. 66), Luca Martín, Sergio Miñana, Jose Albert; David de la Víbora (Mauro Costa, min. 66), Víctor Ferrando, Rubén Murcia, Izan Velasco; Iker Punzano y Hugo Goñi (Pepe Getino, min. 77).

-2- Villarreal C: Adrián Suárez; Giovanni Rodríguez, Fran Tafalla, Pau Navarro, (Carlos Segura, min. 77), Alejandro Alcira; Richard Franco, Joan Ruiz, Viqué, Facundo Viveros; Unax del Cura y Bachu (Sergio Hinojosa, min. 66).

Goles: 1-0. Min. 59: Hugo Goñi. 2-0. Min. 76: Álex Pons. 2-1. Min. 82: Facundo. 2-2. Min. 92: Álex Jiménez.

Árbitro: Pablo García Archilés (Castellón). Amonestó a los locales De la Víbora y Albert Núñez; y al visitante Alejandro Alcira.

Campo: Javier Marquina.

Entrada: 400. Espectadores.