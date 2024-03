CD Castellón | El plan de Schreuder contra el Alcoyano, al 'limbo'

El Castellón, líder del campeonato con cinco puntos de margen respecto al segundo, visitará el domingo El Collao para enfrentarse al Alcoyano (FEFtv, 18.00 horas). Dick Schreuder ha comparecido este jueves en la sala de prensa de Castalia para analizar la cita, que afronta con varias bajas.

Dos por sanción y dos lesión, según ha concretado Schreuder. Y dos en defensa y dos en ataque. Iago Indias (sancionado) y Borja Granero (lesionado) no podrán jugar contra el Alcoyano. Tampoco el pichichi De Miguel (sancionado) y el ariete Lars Veldwijk (lesionado).

Estas dos últimas centran los desvelos de Schreuder, obligado a la inventiva para compensar las ausencias. "Queríamos hacer algo diferente, pero no va a ser posible sin Lars y sin Demi. Va a ser un partido distinto, el campo es algo más pequeño. Con ellos disponibles, el plan habría sido jugar con los dos, pero ahora habrá que pensar algo diferente. Trataremos de hacer nuestro juego, sin cambiar demasiado. Con todo el respeto al oponente, trataremos de ganar", indicó el míster.

El rival

Schreuder advirtió de la dificultad del encuentro y del peligro del rival. "Son buenos en casa. Presionan bien y va a ser un partido complicado. Todos en esta Liga lo están siendo y lo van a ser, en especial tras el mercado de invierno".

El entrenador del Castellón no cree que lo visto en estas últimas semanas (marcadores ajustados y traspiés inesperados) sea una circunstancia. Las apreturas han llegado para quedarse. "Hasta el final va a ser difícil. No es algo que puedas ver solo en nuestros partidos. Está ocurriendo a todos los equipos. Al final se trata de ganar y de la manera que juegas. Es una Liga complicada. He visto partidos del otro grupo y, con todo el respeto, es totalmente diferente. Si vas primero en este grupo es que lo estás haciendo bien. Vamos por el buen camino y estoy feliz con el proceso de aprendizaje", argumentó Schreuder.

Nombres propios

En la rueda de prensa aparecieron varios nombres propios. Uno fue el de Lars Veldwijk, cuya lesión es "más grave" de lo que en principio se pensaba. "Estará varias semanas fuera seguro", apuntó Schreuder, quien lamentó la mala suerte. Mejores noticias dio con la evolución del centrocampista Albert Lottin. "Estoy muy contento con él, lo está haciendo bien en el entrenamiento. Como todos los jugadores, también Douglas, Nikita... necesitaron algo de tiempo para adaptarse a nuestra manera de entrenar. Lottin va a ser un buen jugador para nosotros en el futuro", aseguró.

También tuvo Schreuder palabras de elogio para los jugadores del filial, como Miñana o José Albert, a quienes incluyó en las opciones para compensar las bajas en la defensa: "Lo están haciendo muy bien. A veces es más fácil elegir jugadores veteranos, pero a mí no me asusta poner a los jóvenes. Ya lo hicimos con Jozhua. Para mí también es importante el futuro del club".