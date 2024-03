El análisis de Schreuder | "El Castellón no juega contra equipos de Mickey Mouse"

Dick Schreuder se mostró satisfecho del trabajo realizado por su equipo tras la importante victoria frente al Recreativo. El técnico neerlandés apuntó que "se ha visto como es el equipo mentalmente. Hemos dominado la primera parte pero hemos sido castigados dos veces. Esto es bueno para aprender. Luchamos en cada entrenamiento y en cada partido por ser el líder semana a semana y esto no es fácil".

En esta línea, el entrenador albinegro ensalzó el juego de sus hombres: "Soy crítico con el equipo pero tengo que defender a los jugadores, si no fuera por el descuento ante el Córdoba hubiera sido un buen partido, eso lo cambió todo. No jugamos contra equipos de Micky Mouse, es una liga competitiva, no es fácil. Queremos ganar todos los partidos, pero no es sencillo".

Uno de los jugadores más destacados ante el Recreativo de Huelva fue Suero, del que Schreuder aseguró que "todos los jugadores que no juegan tienen que retar a los titulares y a los entrenadores. Está entrenando bien, está jugando bien y aprovechando sus oportunidades, es normal, te pagan para ello, para jugar bien". "Los cambios también lo están haciendo muy bien y eso también está ayudando al equipo", destacó el míster.

Otro hombre trascendente ante los andaluces fue el brasileño Douglas Aurélio, al que el entrenador orellut no dudo en poner en valor: "Creo que Douglas puede marcar la diferencias en tres cuartos de campo. Vino en invierno y jugó por última vez en noviembre, necesitaba confianza. Ha jugado en ambas bandas y en el centro, es un reto para él. Tiene muchos ojos encima, yo le he ayudado, está lidiando muy bien con la presión y lo está haciendo bien".

Por último, Schreuder indicó que Lottin "es un jugador especial, sin balón tiene que aprender. Tiene potencia, está trabajado bien y por eso juega, su desarrollo puede ser mejor"