CD Castellón | Una victoria con premio doble

El Castellón de Dick Schreuder ha respondido al doble varapalo ante Alcoyano y Córdoba con el cuajo de un equipo campeón. Los albinegros han encadenado cinco victorias y este domingo a las 12.00 horas buscarán la sexta en Castalia. En caso de vencer al Melilla, los orelluts firmarán su mejor racha de la temporada. Además, el premio puede ser doble. Todos los equipos que han alcanzado este registro en la historia de la Primera RFEF han conseguido el ascenso.

Así ocurrió con el Racing de Santander y el Villarreal B en la temporada 21/22; y con el Alcorcón, el Eldense y el Amorebieta la pasada campaña. Este año, el Deportivo de la Coruña, líder en el otro grupo, enlazó siete.

El Castellón, que encara la 34ª jornada con ocho puntos de ventaja respecto al segundo, el Córdoba, ha rozado las seis victorias consecutivas con anterioridad. Ocurrió de la 5ª a la 9ª jornada, cuando venció sin pausa a Recre, Mérida, Castilla, Ceuta y Atlético B, antes de caer ante el San Fernando.

Avanza la venta de entradas

Para amarrar el triunfo contra el Melilla, la afición está dispuesta a echar una mano. Según apunta el club, ya se han vendido más de 1.700 entradas de manera anticipada, por lo que es factible colgar el ‘no hay billetes’ en Castalia.

La venta sigue activa tanto en la web como en las oficinas y la tienda del estadio, y el club anima a la afición con el lema Cinco finales junto a ti, en referencia a los partidos restantes. A expensas de la liberación de asientos por parte de los abonados, en algunas zonas ya escasea el papel. Ayer a última hora solo quedaban dos entradas disponibles en Gol Sur Alto.

El rival, con «ilusión»

Enfrente aguardará un rival en apuros, pero todavía en la batalla. El Melilla ocupa puestos de descenso a Segunda RFEF, a 11 puntos de la permanencia, pero viene de ganar en su feudo al Mérida y exprime sus opciones. Moi Rodríguez, futbolista del conjunto melillense, mostró ayer su determinación cara al encuentro de Castalia. «Es un campo bonito para disfrutarlo y motiva mucho jugar contra el primero. Afrontamos el partido con ilusión y con el objetivo de rascar algún punto, que nos hace falta, y seguir peleando hasta el final», explicó Moi Rodríguez.

Pese a las dificultades, el Melilla no pisará Castalia rendido ni mucho menos. «Hasta que las cuentas no digan lo contrario hay que seguir. Estamos haciendo buenos partidos, aunque el resultado a veces no acompaña», insistió Moi. La receta del rival para complicar la vida al Castellón está clara: «Intentar quitarles el balón y aprovechar las ocasiones que tengamos».

El Castellón prepara el partido contra el Melilla / Juan F. Roca

