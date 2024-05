CD Castellón | De 2003 a 2024: «Murcia nos debe un ascenso»

Alrededor de cuatro mil albinegros viajarán este sábado a Murcia para empujar al Castellón hacia al ascenso. El acontecimiento ha reavivado en la memoria colectiva las brasas de otro multitudinario desplazamiento. Cambia la vieja Condomina por la nueva, llamada Estadio Enrique Roca. Cambia el Ciudad de Murcia de Quique Pina por el histórico Real Murcia. Cambia la antigua Segunda División B por la actual Primera RFEF. Cambia 2003 por 2024. Y el Castellón espera cambiar la derrota de antaño por un resultado positivo que deje el ascenso a tan solo un paso.

21 años después de aquella promoción perdida, Mediterráneo recopila los testimonios de una experiencia que marcó la militancia de miles de orelluts. Cambian muchas cosas, pero algunas permanecen. El anhelo de regresar a Segunda División de la mano de equipos que baten récords. Si ahora Dick Schreuder machaca registros victoriosos y goleadores, entonces José Luis Oltra asombró con una fiabilidad defensiva descomunal que permitió encadenar 30 jornadas sin perder, lo nunca visto en el fútbol español. «El equipo del récord», recuerda Juan Carlos Bellés, entonces webmaster de pampamorellut.com, cuyo foro se convirtió en el punto de encuentro de la afición. Aquel Castellón de Oltra ganó la Liga con semanas de antelación, pero entonces el campeón no subía directo. Quedaba la siempre temida promoción.

José Luis Oltra, en la Condomina, durante el Ciudad de Murcia-Castellón de 2003. / Gabriel Utiel / P. B.

La liguilla

En la liguilla, todo quedó abierto para las últimas dos jornadas. El rival era el Ciudad de Murcia. Tras el 0-0 en el Estadio Castalia, al equipo albinegro le valía el empate para ascender. La afición, que desde el descenso de Primera de 1991 solo acumulaba decepciones, se volcó. Sin embargo, el Castellón perdió.

«Es la cicatriz que lleva en la piel toda una generación de albinegros», resume Bellés. «Aquel partido marcó, porque fue una derrota súper dolorosa», añade. Similar recuerdo conserva Miguel Ángel Serer, de la Asociación de Amigos de la Historia del Castellón (Ahiscas): «Está en el top de derrotas que he vivido. Era el primer play-off desde 1995, era un muy buen equipo y nos valía el empate. Había muchísima ilusión».

El partido se jugó a las 20.00 horas del 29 de junio. «Es el tercer y de momento último encuentro oficial del Castellón en esa fecha: una promoción en Málaga en los años sesenta, la final de Copa de 1973 y el de Murcia, y ninguno salió bien», apunta Serer, que fue uno de los que se desplazó hasta Murcia en tren. Otros lo hicieron en buses y vehículos particulares.

Miguel Ángel Serer, en La Condomina. / Miguel Ángel Serer

«Al llegar a la estación me fijé en la temperatura: 42 grados. Lo otro que me llamó la atención fue que la gente nos aplaudía. Jugábamos contra el Ciudad y los del Real Murcia estaban con nosotros», relata Serer. La misma percepción asoma en los recuerdos de María Pilar Moliner, que poco después fue presidenta de la Fedpecas: «La bajada del tren fue una pasada, con toda la marea de gente cantando mientras íbamos, muertos de sed y calor, hacia el centro de Murcia».

La encerrona

La atmósfera festiva se mantuvo en bares, terrazas y plazas durante toda la jornada, hasta un momento de inflexión que todos señalan. «El recibimiento al autobús del equipo fue espectacular. A partir de ahí, todo fue encerrona. El ambiente favorable del día se convirtió en hostil dentro del campo, que estaba lleno. Recuerdo el calor, el agobio de la entrada por una puerta minúscula, que no había bar y que el agua de los baños estaba cerrada», desgrana Serer. «Fue una encerrona que no sé si rozaba el delito. Había gente mayor y niños que lo pasaron mal, sin agua y al sol», añade Bellés.

Tristeza en las gradas. / Gabriel Utiel / P. B.

El dolor de la derrota

En el campo, además, el Ciudad de Murcia del polémico Quique Pina rompió el encuentro en la segunda parte y se impuso 3-1. «Estuvimos unos 60 minutos en Segunda. Diría que el partido estaba controlado hasta que nos marcan el primero y el equipo se hundió», relata Bellés. Carlos Taús, otro aficionado albinegro presente aquella tarde en La Condomina, recuerda el «bajón» de aquellos minutos. «Venga a la plorera. Mi mujer dice que solo lloro por el fútbol y lo de Murcia encabeza la lista», comenta. En la grada de La Condomina no se veía llorar: se escuchaba llorar. «Una cara que tengo muy marcada es la de Juanjo el Goma (expresidente de la Fedpecas), hecho polvo, esa impotencia», cuenta Mapi.

«Pensábamos que nunca saldríamos de Segunda B», razona Juan Carlos Bellés. «El final fue muy feo y hubo gente en Murcia que no se portó bien: cortes de mangas, insultos... La salida y la vuelta fueron muy duras», dice. «Llegué a casa sobre las cuatro de la madrugada y no se me ocurrió otra cosa que entrar al foro de la web. Pasé las siguientes horas borrando centenares de mensajes de otras aficiones insultándonos. Los borré uno a uno, muy triste».

«Yo estaba hundido en la grada, pensando ‘qué narices hago aquí’, con mis hijos pequeños en casa, a 300 kilómetros de ellos, pasándolo fatal... ‘Es la última vez que viajo’, pensé. Obviamente no fue así y he seguido viajando todos los años», expone el propio Serer, describiendo la fidelidad inquebrantable del hincha.

Juanjo, lágrimas sobre el césped. / Gabriel Utiel / P. B.

El regreso

«La vuelta a Castellón fue un verdadero infierno. El tren estaba lleno de moscas, todos sudando... yo pensando en el examen que tenía al día siguiente. No recuerdo una agonía igual ni en los conciertos del Manowar, que ibas a Barcelona a ver a AC/DC y el regreso en autobús se hacía infinito. Pues esto, multiplicado por diez, una angustia total», indica Taús, que define un trauma. «De hecho, tardé 20 años en volver a Murcia, y debo reconocer que me gustó. Es una gran ciudad», confiesa.

«Murcia nos debe un ascenso», concuerdan. Pilar Moliner indica igualmente lo «positivo» de aquella experiencia. «Palos tan duros nos hicieron más fuertes. Gente que igual no lo sentía tanto, ese año lo sintió y al siguiente volvió. Aquel viaje marcó un antes y un después», asevera.

Al salir de la Condomina parecía que el mundo se acababa, pero no. En 2005, tras 11 años en Segunda B, el Castellón consiguió al fin subir contra el Zamora.