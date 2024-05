Las frases de Schreuder en la previa del Murcia-Castellón

Dick Schreuder, entrenador del CD Castellón, atendió a los medios antes de emprender el viaje hacia tierras murcianas. El equipo orellut, líder del grupo, visita este sábado (16.00 horas) al Real Murcia, un equipo al alza que pelea por el play-off de ascenso. Lo hará arropado por casi cuatro mil orelluts y con la intención de sumar tres de los cinco puntos que le separan del ascenso directo.

La expectación

"Cuando llegas a este punto, cada vez hay más miradas puestas en nosotros, pero lo debemos tomar como un partido normal. No queremos que los jugadores estén nerviosos sino que lo disfruten. Hay un gran espíritu en el equipo y es lo que necesitamos, no solo para este partido sino para los que quedan. Necesitamos estar tranquilos y materializar las ocasiones".

Altas y bajas

"Borja Granero y Calavera están cerca del 100%. Tomaremos una decisión sobre Traoré. Está entrenando duro y quizá esté para el banquillo, pero no debemos arriesgar. Suero y De Miguel probablemente se queden aquí".

Jesús de Miguel se lesionó contra el Melilla. / Gabriel Utiel

Los sustitutos del pichichi De Miguel

"De Miguel es muy imporante para nosotros, pero también tenemos otros futbolistas importantes. Jugaremos con otro once. Demi no es una excusa. Es lo que hay y tenemos que buscar soluciones para intentar ganar el partido. Lars (Veldwijk) y Kastaneer están de vuelta. Lars lógicamente no está al 100%, es normal cuando regresas de esta lesión (de espalda). No saldrá de inicio. Tenemos otras opciones y las utilizaremos".

El Real Murcia, rival

"Lo está haciendo muy bien y obteniendo buenos resultados, en especial en los últimos partidos. Después del invierno han construido un espíritu de equipo muy bueno y han conectado muy bien con su gente. Para nosotros creo que es bueno jugar contra un gran rival porque saca lo mejor de nosotros. En el final de temporada no hay un solo partido fácil, lo estamos viendo en cualquier parte, en casa o fuera. Es siempre difícil, pero también es lo bonito de esta Liga".

El masivo apoyo de la afición

"Estoy muy orgulloso del club, de los jugadores y por supuesto de los aficionados que vienen a apoyarnos. Significa que están contentos con nosotros. En este momento, por la presión hay, porque hay gente que pueda pensar que ya hemos ganado... ese apoyo es lo que necesitamos. Estar tranquilos y sentir su apoyo tanto en los momentos buenos como en los malos. Estamos muy contentos por el apoyo recibido, aquí por la calle... todo el mundo es positivo y simplemente tenemos que tratar de ganar para mantener a la gente positiva. No tengo dudas en este equipo"

El interés del Feyenoord

"Cuando vine al Castellón, en Holanda todo el mundo se sorprendió, porque lo hicimos bien en el Zwolle. Entonces nos seguían y lo siguen haciendo. Para mí es algo bonito que se hable de eso, pero estoy centrado en el Castellón y quiero tratar de ascender. Es por lo que hemos estado trabajando duro todo el año y no lo queremos perder. Quedan cuatro partidos complicados y tengo que estar centrado en mi equipo. Es mi trabajo y es lo que voy a hacer".

¿Pendiente del partido del Córdoba?

"Casi nunca veo otros partidos. Veo los del siguiente rival, es lo más impotante. Esta semana he visto partidos del Murcia y la que viene veré partidos del Ibiza".