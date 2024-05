Castellón-Ibiza: Castalia quiere todavía más fiesta

El albinegrismo cierra la semana más feliz que se recuerda. Siete días que transitaron de una locura a otra. Del penalti parado por Gonzalo Crettaz en Murcia a la goleada sufrida por el Córdoba. De bañarse en la fuente al baño de multitudes en la Plaça Major. El objetivo está conseguido, pero todavía quedan tres partidos, en una situación insólita. El CD Castellón ha regresado ya al fútbol profesional, pero nadie piensa en levantar el pie en el acelerador, en regalar un solo gol, es entregar puntos.

Hasta principios de febrero, este 12 de mayo era la fecha que todos miraban. Castellón e Ibiza mantenían una igualada pugna a la que no les estorbaba nadie. Aparentemente. Los pitiusos han sufrido un desplome tan exagerado como imprevisto mientras los albinegros, tras resistir al empuje de Córdoba, ha terminado por desfondar también a los blanquiverdes. Este mediodía (12.00 horas), el pasillo de los hombres de Onésimo Sánchez será la imagen a la que no le hará falta ningún marco para adornarlo: el mejor de los honores, el mayor de los tributos. Pero todo el mundo quiere que siga la fiesta. Una afición, acostumbrada a sufrir, sufrir y sufrir, para una vez que está ante una situación así, no quiere que le corten el rollo cuando todavía queda temporada. Tres jornadas y la eliminatoria de campeones, para poner la guinda de las guindas.

Intensidad tras la fiesta

Después de tres días de celebraciones, Schreuder les ha metido caña a partir del miércoles. Es cierto que el jueves aún hubo la doble visita a la Lledonera y la Diputación, pero reducida a los capitanes.

Así que pocos cambios en el once se contemplan. Con Gonzalo Crettaz bajo palos (elegido mejor jugador de la pasada jornada en la categoría), Borja Granero debería relevar al sancionado Jozhua Vertrouwd... y puede que los otros repitan la titularidad de Murcia. Schreuder quiere subir, sí, pero pulverizando récords.

El equipo con más puntos de la categoría, el mejor local, el más goleador... a todo eso y a mucho más aspira frente a un Ibiza que aunque ya ha asegurado el play-off, quiere la mejor clasificación posible, por la ventaja que le dará en la promoción. Pero eso es algo que al Castellón, afortunadamente, ya ni le va ni le viene.

Los lesionados

Salva Ruiz, Josep Calavera, Isra Suero y Jesús de Miguel están lesionados o en proceso de recuperarse, sin necesidad alguna de forzar. El objetivo sería que pudieran estar para ese cara a cara con el vencedor del otro grupo.

La selección de Curazao cita a Chirino y a Kastaneer Partidos clasificatorios para el Mundial Daijiro Chirino y Gervane Kastaneer están en la lista de 30 jugadores de Dick Advocaat para los partidos ante Barbados y Aruba, clasificatorios para el Mundial, los días 6 y 9 de junio (el primero en casa y el segundo, a domicilio). Mirando a Riazor Si el Deportivo gana en Riazor (19.00 horas), será el rival del Castellón en la eliminatoria de campeones (primer fin de semana de junio fuera; el segundo, en Castalia). Los coruñeses aventajan en cuatro puntos a los azulgrana. À Punt repite televisando el Castellón-Ibiza De la misma forma que dio el recordado Real Murcia-Castellón, el ente autonómico ofrece en directo desde las 12.00 horas. Además, FEF TV mantiene su emisión.

El preludio de la tarde

Sergi Miñana e Iker Punzano irán citados pero, salvo catástrofe, no jugarán para, horas después, también en Castalia, ayudar al filial ante el Ontinyent (necesita ganar; de lo contrario, podría bajar).

Castellón-Ibiza: Castalia quiere todavía más fiesta / MEDITERRÁNEO

Suscríbete para seguir leyendo