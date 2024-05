La crónica del Castellón-Ibiza | Castalia sigue de fiesta

En lo mejor de la fiesta, el árbitro hizo de vecino molesto por el ruido que llama a la policía. En el minuto 37 y con 1-0 en el marcador, Granero derribó a Suleiman y vio la roja directa. Ya nada fue igual en el Castellón-Ibiza: los visitantes aprovecharon la superioridad numérica para remontar (1-3) y llevarse la victoria en un partido sin valor clasificatorio para el Castellón, matemáticamente campeón desde el pasado domingo.

De hecho, el encuentro se convirtió en la prolongación de las celebraciones por el ascenso. De la parada de Gonzalo Crettaz en Murcia se pasó a la victoria del filial del Granada al Córdoba, de ahí a la fuente de Castalia y de la fuente a la rúa y la plaza Mayor. El respetuoso pasillo del Ibiza al campeón alimentó aún más los cánticos, la ola y la fiesta sin fin en Castalia, donde el espectáculo se repartió entre el campo y la grada.

Ocasiones

Con el ascenso asegurado, el Castellón jugó con ambición y sin drama. El fútbol alegre de los de Schreuder fue más alegre que nunca, y por goteo fueron llegando las ocasiones. Por parte albinegra, el caudal ofensivo del primer tiempo desembocó en Raúl Sánchez. En el minuto 18, en la primera gran ocasión, el meta Reynet le negó el gol tras el remate; en la segunda, del 19’, apareció Medina para tapar en el corte; y en la tercera llegó el gol, en el 28': Lottin ganó línea de fondo y Raúl embocó el pase de la muerte.

Nada pudo hacer Reynet ahí, que un par de minutos antes había evitado el gol de Douglas tras un bonito pase interior de Moyita. La actuación del meta visitante no eclipsaba, en cualquier caso, las paradas de Gonzalo. El portero local fue recibido y agasajado como un auténtico héroe. Por si no amasara méritos suficientes, se exhibió con grandes intervenciones: doble salvada in extremis junto a Alberto justo antes de una comba al palo de Eugeni (min. 16), despeje tras media vuelta de Cedric (min. 20) y mano a mano casillesco frente a Rubén Díez (min. 29).

La expulsión

La matinal sufrió un inesperado viraje en el minuto 37. Granero derribó a Suleiman, al límite de ser el último hombre, y el colegiado lo expulsó. La bronca creció en el minuto 43. El Ibiza aclaró una buena salida de balón y encontró un océano para correr. Rubén Díez conectó con Suleiman y este clavó la secuencia del control y la definición.

Segunda parte

Con 1-1 se llegó al descanso. Schreuder rearmó al equipo con el plan de Murcia, donde también jugó largo tiempo en inferioridad. El Ibiza, que pelea por entrar el play-off en la más alta posición, salió con todo a por el gol. Gonzalo, iluminado, lo evitó al repeler un cabezazo a quemarropa de Cedric, pero nada pudo hacer en el minuto 53. Otra vez Cedric y otra vez de cabeza, esta vez por la escuadra en parábola.

Aún tuvo orgullo el Castellón para buscar la portería contraria. No había manera. Apareció el vecino molesto. Un saque de banda que no era acabó en el 1-3 de Suleiman y Castalia se centró en lo sustancial: el ascenso y la fiesta.

FICHA TÉCNICA CASTELLÓN: Gonzalo, Chirino (Iago Indias, min. 45), Alberto, Borja Granero, Óscar Gil, Lottin (Traoré, min. 77), Moyita, Manu Sánchez (Kastaneer, min. 77), Douglas Aurélio, Medunjanin (Villahermosa, min. 60) y Raúl Sánchez (Iosifov, min. 60). IBIZA: Reynet, Medina, Escassi, Pepe, Javi Jiménez, Olabe (Fausto Tienza, min. 65), Eugeni (Obolskii, min. 70), Suleiman, Rubén Díez, Arturo (Soko, min. 65) y Cedric. GOLES: 1-0. Min. 28: Raúl Sánchez. 1-1. Min. 43: Suleiman. 1-2. Min. 53: Cedric. 1-3. Min. 71: Suleiman. ÁRBITRO: Ramo Andrés (Aragón). TARJETAS: Amonestó a los locales Raúl Sánchez, Alberto, Traoré, Óscar Gil y Medunjanin; y al visitante Olabe. Expulsó a Granero en el minuto 37. ESTADIO: Castalia. Entradas agotadas.

