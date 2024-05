La crónica del Depor-Castellón | El Deportivo golpea primero (2-1)

El Deportivo golpeó primero en la eliminatoria de campeones de grupo. Remontó en Riazor y dejó en casi nada el buen encuentro del Castellón, que mandó casi siempre pero al que dos errores encadenados, en el ecuador del segundo acto le condenaros, después de que Gonzalo Crettaz hubiera detenido un penalti a Lucas Pérez y de que Douglas Aurélio marcase el 0-1.

Sin las ataduras de un partido a vida o muerte como el espectacular e inolvidable play-off que ofrecieron la pasada temporada, en un encuentro despojado de todo dramatismo, blanquiazules y albinegros divirtieron en una noche con ocasiones y alternancia de sensaciones. El Castellón ofreció una imagen competitiva, por momentos en el mejor de su nivel, pero sin la contundencia arriba y con problemas para detener la velocidad de los coruñeses. Así que el trofeo, el honor de ser el supercampeón de la categoría y la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey pasan por ganar en Castalia. Más o menos como hace 12 meses.

Schreuder envió toda una declaración de intenciones con el once, el mejor de los posibles a estas alturas de la temporada (solo una pequeña sorpresa: la suplencia de Albert Lottin). Con el regreso de Gonzalo Crettaz, titularidad para Daijiro Chirino, Haris Medunjanin o Jesús de Miguel. Imanol Idiakez tuvo que estrujase la cabeza mucho más, con nueve bajas y un cadete, sí un jugador de 16 años cumplidos en enero, Pablo García, para poder ampliar su abanico de opciones en el banquillo.

El encuentro nació dinámico, sin las apreturas propias de las angustias de una eliminatoria al uso. Con todo, pese a la viveza, las oportunidades tardaron en llegar. Después de varias tentativas, los guardametas empezaron a aparecer al filo de la media hora.

Penalti parado por Gonzalo

Gonzalo lo hizo como solamente lo sabe hacer él: es decir, a lo grande. Cometió un penalti para abortar el mano a mano con David Mella, pero luego se lo detuvo a un tal Lucas Pérez (12 goles y 17 asistencias en la temporada regular). Replicó no una, sino dos veces Éric Puerto, primero a la base del palo ante Douglas y acto seguido quitándose de encima el trallazo de DeMi.

Después de una aparición prodigiosa de Chirino para puntear in extremis el remate de cara del 7 del Dépor, los albinegros golpearon primero en el cara a cara entre los dos mejores de la Primera Federación con una precisa y preciosa asociación entre el pichichi albinegro y el brasileño, que bailó en el área a Dani Barcia en el minuto 39.

El Castellón, ya con el viento de cola, todavía montó un par de contras que no fueron a más; una de ellas, por una mano de Pablo Martínez, siendo el hombre de cierre, que el árbitro no concedió). No le importó para nada a los locales el descanso.

El intermedio no apagó la fogosidad de ambos equipos, que seguían entreteniendo. Después de unos agobios iniciales, en los que el área parecía imantar la pelota, Medunjanin soltó un zurdazo que escupió el poste y luego el colegiado invalidó el 0-2 de Isra Suero por posición antirreglamentaria.

El Castellón estaba muy cómodo, pero al estar volcado, facilitó la cabalgada de Mella, que, exigido, vio como aparecía el gigante Gonzalo, que le tapó todos los ángulos. En el otro fondo, Eric Puerto estuvo a punto de liarla en un intercambio de golpes brutal.

imposible que el 0-1 perdurase más. El gol iba a caer; solo faltaba saber en qué portería. Lucas Pérez castigo un error en la base de una jugada del Castellón y se desquitó del fallo del penalti demostrando que es un jugador no ya de Segunda, sino de Primera División.

En el 69’, todo nivelado de nuevo, aunque tampoco por mucho tiempo. Pablo Martínez y la fortuna pusieron por delante a los herculinos (min. 75), a la salida de un córner. El Castellón lo había hecho casi todo bien, pero iba perdiendo.

Cambios significativos

Mientras entraba Salva Sevilla en los blanquiazules (40 años), se iba Medunjanin (39), ovacionado por una afición que apenas llenó la mitad de Abanca-Riazor.

El 2-1 acentuó la tendencia. El Castellón más y más volcado, con un Dépor venenoso al contraataque. Con todo, el Castellón no traducía su dominio y la presencia en los aledaños de Eric Puerto con peligro y, por eso, Schreuder sacó a Lars Veldwijk, que tuvo una ocasión, como las que seguramente habrá metido muchas veces en su carrera, nada más salir.

El encuentro se fue al minuto 95, pero el Castellón no pudo evitar la derrota. Esta vez, no fue por la resaca por el ascenso, ni por la relajación, sino porque fue víctima de su estilo. Como el año pasado, aunque en un contexto muy diferente, le toca ganar. Este domingo (21.00 horas), le toca ganar en Castalia, en un encuentro que podía decidirse en los penaltis, en caso de que la victoria albinegro fuera por la mínima, independientemente del resultado.

FICHA TÉCNICA.

DEPORTIVO: Eric Puerto; Paris Adot, Pablo Vázquez, Dani Barcia, Pablo Martínez (Iano, min. 86); Jaime Sánchez, Villares, Rubén López (Salva Sevilla, min. 78); Davo (Kevin Sánchez, min. 78), Mella (Quintero, min. 89) y Lucas Pérez (Pablo Valcarce, min. 78).

CASTELLÓN: Gonzalo; Chirino, Alberto, Jozhua; Manu Sánchez (Raúl Sánchez, min. 65), Suero (Villahermosa, min. 81), Óscar Gil, Moyita, Douglas Aurélio (Veldwijk, min. 88); Medunjanin (Iosifov, min. 81); y De Miguel .

GOLES: 0-1. Min. 39: Douglas. 1-1. Min. 69: Lucas Pérez. 2-1. Min. 75: Pablo Martínez.

ÁRBITRO: Alemán Pérez (canario). Estuvo correcto (5).

TARJETAS: Pablo Valcarce (Deportivo); y Gonzalo, De Miguel (Castellón).

ESTADIO: Abanca-Riazor.

ENTRADA: 16.176 espectadores.

INCIDENCIAS: Ida de la final de los campeones en Primera Federación. El domingo, a las 21.00 horas, la vuelta en Castalia.

