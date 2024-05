La previa del Deportivo-Castellón | A dar el ‘mordisco’ final a una campaña memorable

El prestigio de ser el mejor equipo de Primera Federación, sellado con la imagen recibiendo el trofeo, junto al premio de acceder directamente a la segunda ronda de la próxima Copa del Rey, estimulan a Deportivo y Castellón, en el epílogo de la temporada. Ya aliviados por el ascenso, con varias y sentidas celebraciones tanto en A Coruña como en la capital de la Plana, vuelven a verse un año después de protagonizar una épica eliminatoria de play-off, entonces revestida con todo el dramatismo posible y resuelta en la prórroga. Ahora, en un ambiente festivo, pero lejos de ser un mero trámite, dirimen un cara a cara exprés, este viernes en Riazor y el domingo en Castalia (a las 21.00 horas, en ambos casos).

El Castellón tendrá que dejar a un lado ese amago de descanso de las tres jornadas con las que ha cerrado la fase regular, una vez logrado el objetivo. Un punto de nueve, con dos derrotas en casa, afean el intachable y sobresaliente rendimiento hasta el partido en Murcia. La lógica y casi inevitable laxitud, unida a la abundancia de expulsiones y las rotaciones de Dick Schreuder (en muchos casos, obligadas por las bajas), han desdibujado un tanto al equipo, pero la relajación tiene que haber quedado atrás, a la espera de, el lunes, coger las vacaciones definitivas con un trofeo bajo el brazo.

Bajas cargadas de emotividad

Los albinegros llegan a esta doble cita con las ausencias de Josep Calavera y Salva Ruiz (curiosamente, dos ex del Dépor). El vigués Iago Indias es otra de las sentidas ausencias, también con un cierto signo sentimental. Brian Schwake, después de su fugaz aparición liguera del sábado, no estará en Riazor por la novena tarjeta roja recibida/sufrida por los albinegros, que todavía no han disputado ni un solo minuto en superioridad numérica. Un dato increíble, casi tanto como el fallo de siete de los ocho penaltis de la temporada (ocho de nueve, contando la Copa del Rey; y nueve de los últimos 10, si nos remontamos al de Pablo Hernández... en el Castellón-Deportivo).

El once debería ser el mejor de los posibles, lejos de la fisionomía mostrada en Algeciras y, sobre todo, frente al Atlético Sanluqueño. Eso sí, puntales como Daijiro Chirino, Haris Medunjanin (volverá a pisar Riazor, en el tiempo de descuento ya de una envidiable carrera deportiva) o Jesús de Miguel no han llegado en plenitud o salen de distintos problemas físicos.

El Dépor, que subió una semana después que el Castellón, ha acusado menos la resaca, por mucho que el pasado fin de semana todavía estaba sometido a un interminable baño de masas. Sus estadísticas asustan, después de un complicadísimo inicio de ejercicio, seguramente en shock todavía por lo sufrido en Castalia (de hecho, Ian Mackay, el portero de aquella terrible tarde para el deportivismo, continúa en el imaginario colectivo de la afición coruñesa).

Imanol Idiakez, de verse más fuera que dentro, supo enderezar la travesía del transatlántico y rescatar al Deportivo de la tercera categoría del fútbol español, donde ha estado varado cuatro años. De la mano de un Lucas Pérez (ha tranquilizado al deportivismo: no se volverá a marchar, tras marcar 12 goles y dar 17 asistencias), el conjunto blanquiazul ha igualado los 19 encuentros sin perder (toda una vuelta) del Racing de Santander hace dos campañas; además, ha dejado atrás el récord de partidos marcando en la categoría, que, con 19, estaba en poder de Osasuna Promesas hasta el sábado).

Más mermado

Idiakez no podrá contar con el guardameta Germán Parreño, el mediocentro Hugo Rama, ni el extremo izquierdo Yeremay Hernández. Tampoco estará el delantero Raúl Alcaina, que formó parte de la plantilla del Castellón en el anterior ascenso a Segunda (2020), ni José Ángel Jurado, Ximo Navarro y Berto Cayarga. David Mella, Barbero y Balenciaga son dudas para el choque.

