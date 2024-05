CD Castellón | Medunjanin anuncia su adiós al fútbol

Haris Medunjanin anuncia su adiós al fútbol. Lo hace a sus 39 años, con el colofón del ascenso a Segunda División con el CD Castellón, al que llegó el pasado verano de la mano de Dick Schreuder, con quien selló su destino desde el 2018, cuando ambos coincidieron en Filadelfia (Estados Unidos). Así lo ha anunciado en una sentida rueda de prensa, en el Estadio Castalia, en la que ha estado arropado por casi toda la plantilla y por el consejero Alberto González.

El Castellón-Deportivo de este domingo (21.00 horas), en la vuelta de la final de la final de campeones de grupo de Primera Federación, será su último encuentro. El bosnio ya fue despedido con todos los honores el miércoles en el Estadio Abanca-Riazor, donde jugó durante una temporada y media, aproximadamente (los herculinos remontaron el tanto de Douglas Aurélio para vencer por 2-1). Curiosamente, los tres equipos españoles en los que ha militado, han subido: blanquiazules y albinegros, a Segunda; y el Valladolid, a Primera.

Sus explicaciones y agradecimientos

"El del domingo va as ser mi último parrido: voy a retirarme. He estado toda la segunda vuelta pensando y me cuesta mucho, tenía molestias y por eso no he jugado tanto", ha comenzado diciendo el futbolista del Castellón, quien recordó que "mi objetivo fue venir y subir al Castellón a Segunda, así que objetivo cumplido. No puedo más y solo me queda darle las gracias a mis compañeros. Ayer hablé con ellos y no sabía que iban a venir".

En su rueda de prensa, Medunjanin también ha tenido un agradecimiento para la afición y ha explicado que "llegué aquí y tuve desde el primer día el cariño de la grada. Yo sabía que muchos pensaban que venía un viejo, con 38 años, pero no fue un problema para mí porque yo sabía que podría jugar y hemos cumplido un sueño". Y tampoco se ha olvidado de Bob Voulgaris y Dick Schreuder: "gracias a Bob por creer en mí y a mi amigo el míster, que fue clave para que yo viniera aquí".

Estadísticas

Hata el momento, Medunjanin, que fue mundialista con Bosnia-Herzegovina en Brasil 2014, ha disputado 34 encuentros (31 de la fase regular, la ida de la final de campeones y dos de la Copa del Rey). Un total de 2.547 minutos (una barbaridad, cuando, en un principio, él aterrizó en Castelló con la idea de convertirse en asistente de Schreuder, tras haber subido también a la Eredivisie con el PEC Zwolle). Además, ha marcado nueve tantos y repartido seis asistencias. Aparte de España, Países Bajos y Estados Unidos, también ha jugado en Turquía e Israel (entra aquí para ver su página en transfermarkt.com).

"Desde el CD Castellón queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso del atacante bosnio ha demostrado desde el primer día y reivindicar su magnífica trayectoria como jugador al alcance de muy pocos. ¡Haris, eres historia del fútbol y del Castellón! Muchos éxitos en tus futuros proyectos. Castalia siempre será tu casa", ha expresado el club en un comunicado en sus redes sociales.

