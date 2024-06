La opinión de David Cubillas | Ya no peleamos por sobrevivir sino por ser más grandes

Lo recuerdo como si fuera ayer. Después de que Lax Franco pitara el final en Alcorcón, y mientras yo deambulaba sin rumbo y con el corazón roto entre miles de aficionados alfareros, Bob Voulgaris apareció de la nada para decirme unas palabras que me han perseguido todo este año que he pasado de Erasmus en Tarazona. «Capi, will be next year (Capi, será el año que viene)».

Jamás había visto a nadie hablar con tanta seguridad. Jamás vi a nadie tan confiado. En ese mar de lágrimas que brotaban por mi cara, esa frase era la boya a la que agarrarse. Y claro, ahora, un año después, ya lo entiendo todo.

Si toda esa base de jugadores del año pasado que han continuado se fueron igual de convencidos que yo de Alcorcón, no me extraña para nada que ahora estemos celebrando ser de Segunda. Porque sí, ha sido este año.

Después de Alcorcón, como todos sabéis, ese verano mi camino y el del club se separaron profesionalmente (que no en lo sentimental). Fue duro. Pero ahora, visto con perspectiva, creo que también fue necesario.

Un cambio

A lo que voy: emprendí una nueva aventura en un grupo diferente al del glorioso. Pues no hubo ni un estadio que visité, ni un rival al que me enfrenté que no me preguntaran, hablaran y alabaran al CD Castellón. La magnitud de lo que estaban haciendo Dick Schreuder y sus jugadores traspasaba grupos, campos y aficionados buscando una respuesta. «No aguantarán el ritmo», me decían… «Sí, sí lo harán, este es el año», contestaba.

Todo el mundo buscaba una respuesta a algo que no se veía desde hace tiempo en el fútbol español. Llegaron dudas normales en una competición tan larga, pero esta superioridad aplastante, esta forma de jugar distinta y una afición volcada y entregada con los suyos era el mix perfecto para hacer historia.

Ahora, a estas alturas, alguien como yo está deseando renovar su abono en Tribuna Baja, junto a mi padre, para disfrutar del fútbol profesional de cerca y ver que el club crece a pasos agigantados. Lejos quedan aquellas primeras piedras que pusieron algunos locos para no dejar morir este escudo centenario. No por lejanas son menos importantes, ya que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Pero ahora vivimos el presente y miramos el futuro con la certeza y la confianza de que ya no peleamos por sobrevivir sino por ser aún más grandes.

Gracias eternas a Bob, a Dick, al staff y sobre todo a los jugadores por un año que en Castalia y en la distancia hemos disfrutado como hacía tiempo que no lo hacíamos. PPO !!!