La opinión de Yolanda Peris | De madres a hijos

11 de junio de 2023. Tras una mañana paseando por una feria de coches en Castelló y coincidiendo con amigos como Pablo Herrera y familia, o el Cachi Ramírez, llegaba una tarde que se preveía intensa en casa. Jugaba el CD Castellón la vuelta de la eliminatoria del play-off a Segunda contra el Dépor y veníamos de perder 1-0 en Riazor. No, esta vez no podía ir a ver el partido a Castalia como había estado haciendo toda la temporada con mi padre y mi primo Julio porque mis 39 (+7) semanas de gestación no lo recomendaban.

Habíamos hecho mil y una broma sobre aquello de que podíamos ir al fútbol, que total el Hospital General estaba cerca y si rompía aguas estábamos a un paso… Pero fuimos cautos y preferimos quedarnos en casa. La cuestión de cómo se desarrolló aquel encuentro creo que está en la memoria de todos los albinegros y será difícil de olvidar, pero el caso es que pocas horas después de celebrar (como si no hubiera un mañana) el gol de David Cubillas (y eso que insistía una y otra vez en que estaba tranquila porque no íbamos a remontar) acabamos en el hospital… Izan quería venir al mundo para celebrar aquel pase a la siguiente eliminatoria y en la mañana del 12 de junio llegó a nuestras vidas nuestra pequeña gran revolución.

12 de mayo de 2024. Todavía no se había cumplido un año desde aquel emocionante e inolvidable 12 de junio, pero sí coincidía con sus primeros 11 meses de vida y con el partido contra el Ibiza en el que se iba a festejar el ascenso a Segunda División, así que vestimos a Izan con su camiseta del Castellón y el peke vivió su bautismo en Castalia (con permiso de su papi y con el beneplácito de sus cuatro abuelos). Era su primera vez viendo en directo un partido de fútbol en el feudo albinegro, pero días antes ya había podido sentir en primera persona qué es ser del Castellón cuando, acompañado por su primo Álex y su tita Silvia, aplaudió a la llegada de los jugadores a la plaza Mayor y bailó al son del Sempre amb tú que tanto suena en casa.

Mi historia personal y la del nacimiento de mi hijo no es la única que mantiene un vínculo, directo o indirecto, con el Castellón. Esta temporada también han nacido muchos albinegros y albinegras que, en su caso, sí que han llegado con el ascenso debajo del brazo. Y es maravilloso ver cómo la pasión por un club, por un escudo y por unos colores se transmite de padres a hijos. Ya no solo es bonito ver a los que acuden a Castalia cada jornada y se pintan la cara ilusionados con los colores blanco y negro o corretean con sus bufandas por la grada. Pero es que lo que sucedió el día de las celebraciones en la plaza Mayor me pareció el claro reflejo de lo que hoy en día es el Castellón: una mezcla de la historia que recuerdan nuestros mayores y de un futuro que, por fin, parece depararnos algo bueno y que vivirán en primera persona estas nuevas generaciones.

Que no decaiga nunca ese sentimiento de pertenencia que se transmite temporada tras temporada, generación en generación. De padres a hijos. De madres a hijos.