El Castellón trabaja con LaLiga para tener un límite salarial de entre 6 y 7 millones

El CD Castellón trabaja desde hace tiempo con LaLiga para disponer de un límite salarial que oscilaría entre los seis y los siete millones de euros. Desde que el ascenso estuvo en su horizonte, el club de Haralabos Voulgaris se mantiene en contacto con la patronal española del fútbol con el objetivo de conseguir el mayor margen posible, lo que está detrás de algunas de las operaciones económicas y de financiación de la SAD a lo largo de la temporada que agoniza.

¿Qué es el límite salarial?

Es muy controvertido por otro lado, sobre todo por los clubs. Digamos que en Primera Federación también existía uno, según la normativa de la RFEF, pero lo cierto es que se quedaba en papel mojado en una categoría absolutamente deficitaria.

Según el apartado de transparencia y gestión económica de LaLiga, se trata del importe máximo que cada club puede consumir durante el tramo de la temporada en cuestión.

¿Qué incluye?

«El gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo». También lo relativo «al filial, cantera y otras secciones», matiza la normativa.

«Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva [LCPD] son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador)», enumera.

Así se elabora

«Cada club propone a LaLiga su límite de coste de la plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes», se explica. Luego, corresponde «al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera» de la entidad.

Un matiz: la solicitud que tramita un equipo de su LCPD no siempre corresponde con su límite máximo. «Un club puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo», se detalla. «Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad», añade la legislación a este respecto.

Matices

El LCPD puede verse incrementado en las condiciones, según las normas de elaboración de presupuestos de clubs y SADs. Es en lo que el Castellón lleva trabajando desde noviembre con la patronal del fútbol español: ateniéndose a las reglas del juego limpio financiero, la última junta general de accionistas aprobó la ampliación de capital, trabajando para crecer en ingresos y patrocinios, fundamental en el regreso al fútbol profesional de los albinegros. De ahí que, a pesar de ser un recién llegado en LaLiga Hypermotion, Voulgaris se haya movido para no ser uno de los clubs con menor margen en este apartado tan importante del presupuesto venidero.

De confirmarse esa horquilla, significaría doblar los salarios de la plantilla del ascenso, con un desembolso superior a los tres millones de euros, como el empresario greco-canadiense desvelaba, semanas atrás, en las redes sociales.

Una rápida comparativa

Si LaLiga autoriza a Voulgaris a moverse en esa horquilla de dinero invertido en el equipo, el Castellón estaría en unos números similares a los que han tenido clubs como Racing de Ferrol o Andorra después del mercado de invierno último (la patronal hace pública la cantidad al término de cada ventana de fichajes de una temporada, en septiembre y el posterior febrero).

Este ejercicio que apunta su conclusión, el club de Segunda División que más margen ha tenido ha sido el Elche (23,85 millones de euros) y el que menos, el Amorebieta (4,14 millones).

Para no hacer público el listado de los 21 clubs (el límite salarial del Villarreal B, por su condición de filial, se incluye en el del primer equipo), basta decir que por debajo de los siete millones de euros han estado un total de 10 (o sea, prácticamente el 50% de la parrilla): entre seis y siete millones, en orden descendente, los mencionados Racing de Ferrol y Andorra; de cinco a seis kilos, Eldense, Burgos, Alcorcón, Mirandés y Cartagena; y entre cinco y cuatro millones, el sorprendente Levante, Huesca y el descrito Amorebieta.

Para ir un poco más allá, han bajado a Primera Federación el Amorebieta (21º en el ránking de 21, por la excepción del Villarreal B), Alcorcón (16º), el Andorra (13º) y el filial del Submarino.

Al ralentí

Conocer el límite salarial es determinante para la confección de la plantilla. El Castellón debería conocer su tope en los primeros días de julio y, as partir de ahí, ajustar la inversión en el grupo de futbolistas que, bajo las órdenes de Dick Schreuder, afrontarán una dura temporada en Segunda.

