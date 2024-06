El CD Castellón de ‘Amberes’... a ‘Orbita’

El Castellón pasa de Amberes a Orbita. No, no es un jeroglífico, aunque sí implica un viaje. El ascenso a Segunda le lleva a cambiar de balón. Ahora, los goles los meterá con el esférico de Puma con el que se disputan las competiciones de LaLiga, dejando atrás (aunque no del todo) el de Adidas para las competiciones organizadas por la RFEF, incluyendo la Primera Federación y la propia Copa del Rey.

Presentado hace días, el balón oficial de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion presenta un diseño que toma los colores corporativos de este organismo como base y los transforma incorporando elementos del pop-art, el arte callejero y el grafiti. Se trata de una «explosión de colores y grafismos», en el que cada detalle es una «muestra más de las múltiples capas y dimensiones del juego que evocan las mejores sensaciones que provoca el fútbol en su máxima expresión», esgrime Puma.

Sus colores

Con una «vibrante combinación de colores», con el blanco como base en un mix con el coral, el turquesa, el negro y el violeta, esta pelota «resume la esencia del fútbol». «La unidad, la pasión y la emoción compartida», ahonda.

El nuevo Orbita incorpora tecnologías de última generación que le permiten ofrecer «los mejores estándares de calidad de Puma y la garantía FIFA Quality Pro». Mantiene los 12 grandes paneles sellados sin costuras de sus antecesores, asegurando «más precisión» en los tiros. Tiene una superficie PU texturizada en 3D de 1,1 milímetro que garantiza «un tacto excepcional para un agarre óptimo».

«Es un recordatorio de que no importa quién seas o de dónde vengas: durante el juego, todos compartimos la misma pasión y un mismo objetivo», se apunta. «El nuevo balón oficial de LaLiga es un símbolo de esa conexión única que genera el deporte más popular del mundo», ahonda.