Lo que el Castellón puede cambiar de la campaña de abonos

Además de preguntar para cuándo los fichajes, la otra gran cuestión que ocupa y preocupa a los aficionados orelluts, en este tiempo de impasse, es para cuándo la campaña de abonos. Pues todavía habrá que esperar unos cuantos días, tal vez incluso alguna semana. ¿El motivo? El club estudia la supresión del día del club, con el consecuente reajuste en los precios.

La polvareda generada sobre el paso de todos los aficionados por taquilla, en el partido contra el Atlético Sanluqueño, ya con el ascenso a LaLiga Hypermotion en el bolsillo y previo a la eliminatoria de campeones de grupo contra el Deportivo (esto es, en el último encuentro de la fase regular), está detrás del replanteamiento de la política de abonos de Haralabos Voulgaris. El club se reservó un día del club, como se recogía en la letra pequeña de la campaña de hace un año. Parecía que sería en la Copa del Rey, pero el CD Castellón ni la aplicó contra el Oviedo ni en la posterior eliminatoria contra Osasuna. Ni siquiera frente al Ibiza, partido inmediatamente posterior al ascenso a Segunda, por lo que solo quedaba el último compromiso de la fase regular para su implantación.

El propio propietario, presidente y custodio mantuvo un frenético contacto, a través de las redes sociales, con varios aficionados que le interpelaban por esta decisión, lo cual ha motivado un cambio sustancial cara a la 2024/2025.

Cambio de planes

Así, la idea que ahora pasa por la cabeza del greco-canadiense en la de eliminar ese partido de pago obligatorio para todo el mundo, lo que implicaría un reajuste en los precios, ya que el abono absorbería la no aplicación del día del club. En un principio, la subida de precios no iba a ser desorbitada pese al regreso al fútbol profesional y a que habrá dos encuentros más, pero ahora es una incógnita que debería resolverse lo más probable es que bien la última semana de junio o la primera de julio. No hay prisa entre comillas, debido al precedente del verano pasado, cuando los albinegros alcanzaron su obligado techo de socios por el aforo de Castalia varias semanas antes del arranque de la competición. Por no hablar de la elevada lista de espera, de la que saldrán las vacantes que se producirán.

Así que, en los días que quedan, habrá que mantener la paciencia y consultar el lanzamiento de las campañas de abonos de otros clubs de la categoría de plata, como Levante, Cartagena, Racing de Santander o Cádiz, los más madrugadores, a título orientativo. Porque el Castellón mantendrá su singularidad.

13.183 socios

El CD Castellón estableció un tope de abonados para el ejercicio recién finalizado, que alcanzó a principios de agosto del 2023. Después, abrió una lista de espera, que superó las 2.000 solicitudes, por lo que la campaña de socios difícilmente no se cubrirá con algunos de estos dos grupos. Con todo, contra el Atlético Sanluqueño, encuentro ya con el ascenso en el bolsillo y teniendo que pasar por caja todos los aficionados, hubo 6.970 espectadores.

Erik Pradas

Suscríbete para seguir leyendo