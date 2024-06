El análisis de la Segunda División que se encontrará el Castellón la próxima temporada

El Castellón volverá a competir la próxima temporada en Segunda División, esa categoría en la que el equipo de la capital de la Plana ha estado presente en 42 ediciones. Lo hace tres cursos después de su última presencia, cuando protagonizó una aparición fugaz por el fútbol de plata, con ascenso y cierre en el mismo lugar, La Rosaleda de Málaga. El conjunto albinegro vuelve a un hábitat más natural, por historia y tradición, pero con la ilusión de que el brillante ascenso de esta última campaña se ha logrado con un proyecto serio detrás y con una proyección de futuro que tiene como meta devolver al club a Primera División, categoría que los orelluts no pisan desde la ya lejana temporada 1990/91.

No obstante, la vuelta del Castellón a Segunda División no será una empresa nada asequible. El equipo de Dick Schreuder, que volverá a ser el director de orquesta por segundo ejercicio consecutivo, tendrá que afrontar una las categorías de plata más exigentes de los últimos años. Los principales candidatos al ascenso a Primera División serán los recién descendidos de la máxima categoría, curiosamente todos ellos andaluces. Cádiz, Granada y Almería tratatán de que su paso por Segunda sea efímero y centratán todos los focos en la lucha por subir.

A ellos habría que añadir a equipos como Oviedo, Eibar o Sporting de Gijón, tres escuadras que vienen de disputar la promoción de ascenso y que cuentan con trayectoria en Primera, destacando el historial de los clubs asturianos. Pero la exigencia de la nueva Segunda División no quedará ahí, entidades de mucho peso y que miran hacia arriba también presentarán planteles con opciones de todo, es el caso del Racing de Santander, que perdió su plaza en el último play-off de ascenso en la última jornada, así como el Real Zaragoza, que lleva anclado en la categoría de plata once temporadas, un gigante que lleva demasiado tiempo dormido en una categoría que no hace justicia a su historia y palmarés.

Levante y Elche, hace muy poco en Primera División, serán otros de los clubs animadores que buscarán el ascenso. Los azulgranas bajaron hace dos años y perdieron el ascenso en el descuento de la final del play-off ante el Alavés hace uno, el curso pasado el cuadro valenciano decepcionó, por su parte, los ilicitanos descendieron hace un año y en el último ejercicio no alcanzaron la promoción. Otro conjunto a tener en cuenta será el Tenerife, que hace dos cursos rozó el ascenso pero cayó en la final frente al Girona.

Bien es cierto que también habrá un grupo de equipos menos exigidos a la hora de estar en la zona alta, equipos que jugarán sin presión y eso les puede beneficiar y con ello sorprender, así lo hizo el Racing de Ferrol en la última temporada, un espejo para el Castellón, que en su regreso a Segunda División quedó cerca de jugar el play-off de ascenso a Primera División, algo que en la campaña anterior sí logró el Albacete. Huesca, Burgos, Mirandés o Cartagena también compondrán la clase media de una Segunda División con mucho lustre, no en vano de los 22 participantes 18 han jugado alguna vez en Primera División, de ellos nueve incluso han tomado parte en competiciones europeas.

Una Segunda de mucho nivel que completan, junto al Castellón, los otros tres clubs que también han ascendido desde Primera Federación, entidades de mucho caché. El Deportivo regresa a una categoría de plata que se le sigue quedando pequeña cuatro años después, mientras que el Málaga lo hace al primer intento, otro equipo que ambiciona más que afianzarse en el segundo escalón del fútbol nacional. El último en llegar fue el Córdoba, que el domingo certificó su ascenso a Segunda División al superar al Barcelona Atlètic (2-1) en la final del play-off, un clásico del fútbol profesional que hace tres años llegó a pasar por la Segunda Federación (cuarta categoría).

Sin catalanes ni madrileños y Andalucía pasa de no estar representada a tener cinco equipos

La Segunda División 2024/25 será especial. La trayectoria de los equipos, con mucho fútbol en Primera a lo largo de su trayectoria, con entidades que arrastran grandes aficiones, como es el caso del propio Castellón pero también del Deportivo, Sporting, Oviedo, Racing de Santander, Zaragoza, Cádiz o Granada, por citar algunas.

Pero la próxima edición será particular por la no presencia de equipos catalanes ni madrileños tras los ascensos de Leganés y Espanyol y el descenso de Alcorcón. En las últimas décadas escuadras como Rayo Vallecano, Leganés, Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada o Rayo Majadahonda, incluso el Atlético de Madrid, han representado a la Comunidad de Madrid en la categoría de plata. Tres cuartos de lo mismo sucede con Cataluña, que también ha gozado de equipos en Segunda como el Espanyol, que logró subir el pasado domingo, Barça Atlètic, Sabadell, Girona, Llagostera, Lleida, Nàstic de Tarragona, Reus o Terrassa.

Tampoco estarán representadas las Islas Baleares, que no lo están desde que en 2021 ascendiera a Primera División el Mallorca, ni Extremadura, desde que lo hiciera el Extremadura de Almendralejo en 2020. Por el contrario, Andalucía pasa de carecer de equipos en el curso 2023/24, algo poco común por otra parte, a tener hasta cinco representantes, tras el triple descenso andaluz de Cádiz, Granada y Almería, unido a los ascensos de Málaga y Córdoba.

Ausencia de filiales

Otra de las curiosidades que tendrá la campaña 2024/25 en la exigente Segunda División será la ausencia de equipos filiales, algo que en las últimas décadas era una constante. En los dos últimos ejercicios el filial de plata fue el Villarreal B, mientras que en ejercicios anteriores lo fueron la Real Sociedad B, Bilbao Athletic, Barcelona B, Sevilla Atlético o el RM Castilla. Y es que en las últimas 20 ediciones de la competición solo en tres cursos, además consecutivos, no compitieron filiales, entre 2018 y 2021, la última ocasión que sucedió esto fue, precisamente, en la postrera presencia albinegra en la categoría.

Más desplazamientos cercanos que en Primera Federación

De forma paradójica el equipo de la capital de la Plana tendrá más desplazamientos próximos en una categoría que engloba la totalidad de la geografía española que en la última campaña en Primera Federación, que abarca solo la mitad del territorio nacional. Si en el curso 2023/24 apenas había tres desplazamientos dentro del territorio peninsular a menos de 300 kilómetros de distancia (Alcoi, Alicante y Murcia), el próximo ejercicio habrá un total de cinco (Valencia, 71 Km; Elda, 213; Elche, 245 Km; Albacete, 260 Km, Zaragoza, 264 Km).

Además, también representarán desplazamientos relativamente cortos, algo que agradecerán los aficionados albinegros de cara a seguir a su equipo, otros como los 335 Km que separán la capital de la Plana de Huesca, o los 336 Km que lo hacen hasta Cartagena. Dentro del ámbito geográfico en el que se ha movido el cuadro orellut en el ejercicio 2023/24 habría que señalar las visitas a Andalucía, serán cinco, a Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. A estos habría añadir los viajar a la zona norte, siendo los más próximos Burgos, Miranda de Ebro y Eibar y los más lejanos Santander, Oviedo, Gijón, A Coruña y Ferrol, además de Tenerife, que provocará que el Castellón, tres campañas después, deba desplazarse de nuevo hasta las Islas Canarias.

Estadios ‘Top'

El salto de categoría también conlleva a una nueva dimensión en cuanto a la calidad de las retransmisiones deportivas, el regreso del VAR a Castalia, y también en lo referente a los estadios. El Castellón dejará de visitar campos más propios de categorías inferiores a la propia Primera Federación, como han sido en los últimos años los de La Planilla de Calahorra, el Municipal de Cornellà, El Maulí de Antequera o El Palmar de Sanlúcar de Barrameda a comparecer en estadios con un aforo para más de 20.000 espectadores, concretamente hasta 13.

La palma se la llevan los estadios Martínez Valero de Elche (33.712), La Romareda de Zaragoza (33.608), Riazor de A Coruña (32.409), el Carlos Tartiere (30.500) de Oviedo, La Rosaleda de Málaga (30.044) y El Molinón de Gijón (29.371), todos ellos superan, alcanzan o rozan la barrera de las 30.000 plazas de aforo. Por su parte, el Ciutat de Valencia del Levante y el Ramón de Carranza de Cádiz se acercan a las 25.000 localidades. Una nueva dimensión para el club orellut en la que el Castellón aspira a asentarse y poner los cimientos para crecer y continuar haciendo vibrar a la pasional afición albinegra.

